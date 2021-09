O Zul+, app que viabiliza pagamento e compra de créditos de estacionamento rotativo e de diversos outros serviços automotivos, em parceria com a insurtech 180° Seguros, criada com o propósito de transformar o modelo de distribuir e consumir seguros e assistências no Brasil, lançam o primeiro seguro intermitente da América Latina. Disponível, primeiramente, para o público de Curitiba, o Seguro Zul+ | Powered by 180° é ativado somente no período em que o carro estiver estacionado na área do EstaR (Estacionamento Regulamentado) protegendo, imediatamente, os pertences deixados no veículo.

“Com a experiência que temos no setor de seguros, conseguimos enxergar uma oportunidade e um formato inexplorado que tinha tudo a ver com o que o Zul gostaria de ofertar para seus clientes. A partir daí, desenvolvemos esse seguro intermitente que, na prática, pode ser ‘ligado e desligado’ pelo usuário, sendo cobrado e validado apenas quando o carro estiver precisando, de fato, de proteção”, explica o CEO e sócio fundador da 180° Seguros, Mauro Levi D’Ancona.

O produto inédito foi desenvolvido por meio da observação do comportamento do brasileiro que, por vezes, opta por não estacionar na rua por uma série de fatores – seja pela segurança, medo ou mesmo, de não deixar nada dentro do carro. Nesse sentido, a 180° pensou em um produto que pudesse proteger essas pessoas e seus bens. “Queríamos algo que fosse barato, simples, digital e intermitente. E, assim, pensamos no Seguro Zul+, um dos seguros mais baratos do Brasil, embedados na oferta do estacionamento rotativo (embeeded insurance), 100% digital e pelo tempo que o cliente quiser. Já pensamos em diversos outros produtos nesse sentido, vem mais por ai”, adianta Alex Körner, co-founder e CIO da insurtech.

Com contratação 100% digital e para uso imediato, o Seguro Zul+ | Powered by 180° é garantido pela Tokio Marine Seguradora e inclui cobertura de roubo ou furto de itens como smartphones, carteira, óculos e cosméticos, por exemplo, ao custo de R﹩ 0,49 por hora, garantindo indenização máxima de R﹩ 1 mil.

“Estamos muito felizes em lançar essa modalidade inédita de seguro em parceria com a 180°. A gente já percebia essa demanda por maior segurança para estacionar o carro na rua e acreditamos que agora, com o seguro intermitente, os motoristas se sentirão ainda mais confiantes em utilizar o estacionamento rotativo, o que contribui diretamente para a acessibilidade da cidade e democratiza o uso do espaço público”, disse André Brunetta, CEO e co-criador do Zul+.

O modelo inédito de seguro feito pela 180° para o Zul+ faz parte do plano da insurtech de mudar a forma de distribuir e consumir seguros no Brasil. “Estudamos bastante os modelos existentes e as possibilidades que estão surgindo com as mudanças instituídas pela Susep e, a partir daí, pretendemos explorar outros produtos e serviços customizáveis com apólices intermitentes, que sirvam melhor no dia a dia do consumidor”, ressalta Mauro.

Além desse, a startup de seguros desenvolveu o primeiro seguro imobiliário com assistência por pontos do Brasil lançado junto a Loft; e também um dos primeiros Seguros de Proteção Contra Roubo para Cartão de Benefícios, e o Seguro Vida Caju que pode ser adquirido junto a um pacote de assistências básicas de saúde, oferecido por empresas para seus colaboradores.

Novas fronteiras

O Zul+ tem planos de estender o produto para as outras praças em que atua, porém, ainda não há previsão de quando o serviço será disponibilizado para outras cidades.

Informações, dúvidas e aberturas de sinistros podem ser feitas diretamente pelo site da 180° Seguros , pelo app Zul+ ou no número 0800-888-1018. E mais uma novidade, o cliente também pode abrir sinistros diretamente pelo WhatsApp no mesmo número do 0800! Tudo isso disponibilizado com tecnologia antifraude, para maior proteção e segurança dos usuários.

K.L.

Revista Apólice