O Plano Santa Rita Saúde agora é Humana Saúde, mudança que envolve nova identidade de marca visando manter a essência do atendimento próximo e acolhedor característico da operadora e inclui dois importantes conceitos do dia a dia da companhia: a razão e a emoção. Palavras que passam a integrar o novo slogan “Cuidar com a razão e a emoção é Humana”.

Essa transição de identidade visual da marca é fruto de estratégia corporativa nacional da Athena Saúde, uma das maiores empresas de medicina de grupo do país, da qual faz parte toda a rede de atendimento da recém-apresentada Humana Saúde. O diretor da regional Sul da operadora, Carlos Augusto Ferreira, explica que o objetivo é manter a excelência nos serviços “sempre com respeito a todos os aspectos racionais e emocionais tão importantes quando falamos de cuidado com a saúde”, destaca.

A nova marca trabalha com a questão de o cuidado com a saúde ter sempre dois lados. O racional considera que todos querem viver mais e melhor e, para isso, toda a estrutura da Humana Saúde atua com foco na eficiência, investindo em tecnologia, inovação e em canais digitais que funcionam de formas intuitivas o que garante ainda mais agilidade nos atendimentos e interações, para adotar processos que geram experiências agradáveis aos beneficiários, sem deixar de lado a construção de relacionamentos sólidos com médicos, clientes, parceiros e toda a rede, na mesma cultura centrada no beneficiário. Do lado emocional, o slogan traz o conceito de cuidado com a saúde representar mais tempo com quem realmente é importante para nós e, nesse sentido, busca manter o acesso à saúde de qualidade para um número cada vez maior de pessoas, com acolhimento e atenção.

A Humana Saúde possui planos de saúde e odontológico ajustáveis para cada tipo de cliente e necessidade, desde a modalidade individual e familiar como o modelo empresarial. Já o atendimento segue o modelo verticalizado, o que garante aos clientes utilizarem uma rede exclusiva de hospitais, clínicas, centros médicos e laboratórios.

Uma das principais características da empresa é investir em inovações tecnológicas, sempre na busca da eficiência. “Investimos em recursos de última geração, equipamentos de ponta e mantemos a nossa atenção redobrada para o que há de mais inovador no setor em que atuamos”, frisa Ferreira.

Todos os beneficiários da operadora têm acesso a um aplicativo que funciona de maneira intuitiva em que é possível confirmar dados, agendar consultas, acessar a carteirinha virtual e até emitir boletos. Outro diferencial é a possibilidade de se fazer consultas em modo de telemedicina, cujo modelo foi regulamentado no Brasil como medida de reforço ao isolamento social durante a pandemia de Covid-19. Dessa maneira, as consultas podem ser feitas à distância e, com isso, otimizam tempo e geram mais agilidade aos diagnósticos, sobretudo quando é possível evitar o deslocamento do paciente para uma consulta presencial.

Desde 30 de agosto, o conhecido Centro Médico da operadora, que há 29 anos atendia os clientes Humana Saúde de Maringá e região, está em novo endereço, localizado à Avenida Independência, 70 – em frente ao Hospital Bom Samaritano. Com toda a arquitetura repaginada para oferecer um espaço mais moderno e acolhedor, o novo Centro Médico passa a ser chamado Humana Clinic e conta com infraestrutura especialmente projetada para proporcionar bem-estar e acolhimento aos pacientes.

A Humana Clinic integra a rede própria da operadora como uma das formas de a Humana Saúde estar sempre por perto quando os clientes precisarem. A estrutura moderna e confortável possibilita reunir atendimentos de diversas especialidades e instalações para a realização de exames de imagem e coletas para análises clínicas e laboratoriais, além de consultas eletivas. “O cliente encontra vários atendimentos no nosso novo Centro Médico, pois a nossa intenção é oferecer mais conforto, segurança e agilidade em um só lugar”, ressalta Ferreira.

N.F.

Revista Apólice