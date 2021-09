A Mitsui Sumitomo Seguros contratou a Cilia Tecnologia, insurtech de Goiânia (GO), para aprimorar todo o processo do seguro automóvel, responsável por 55% das vendas do grupo. “A plataforma consolida um ganho importante em todo o processo do sinistro auto ao trazer mais eficiência de tempo, agilidade e qualidade na análise do sinistro”, afirma Bruno Porte, diretor de TI, Sinistros e Operações da seguradora.

Em parceria com a Universidade Federal de Goiás, a insurtech desenvolveu um algoritmo que permite dizer em poucos minutos, o custo do conserto a partir de fotos tiradas no local do acidente ou na oficina. Com a tecnologia embarcada desde a abertura até a finalização do processo, o tempo médio de análise de uma regulação de indenização caiu 50%, informa Porte. “As insurtechs, união de seguros com tecnologia, estão proporcionando novas experiências e nos ajudando a chegar a lugares que nunca fomos. O resultado desta união é levar uma experiência mais fluída, integrada e digital, para nossos parceiros de negócios e, consequentemente, aos clientes”.

O processo ficou simples, a partir do envio das fotos, a plataforma identifica os danos sofridos pelo veículo, com a geração de um modelo 3D que considera não só as peças visíveis, mas também as avarias que podem ter sido causadas pela dimensão do impacto. “Evoluímos também com a digitalização do orçamento e fornecimento de peças, que eram feitos manualmente, o que traz grande ganho de eficiência para todos os envolvidos no processo”, ressalta o diretor da Mitsui Sumitomo.

Nos últimos 24 meses, a companhia dobrou a carteira de segurados em automóvel e hoje conta com 300 mil itens ativos. “Nossa estratégia em auto prevê a expansão da carteira e preparar a área de sinistro é vital para sustentar nosso crescimento. Neste mundo conectado, onde o cliente espera uma experiência de autosserviço, nosso empenho em investir em tecnologia que agregue valor é uma de nossas metas”, diz Porte.

N.F.

Revista Apólice