A MetLife passou a incluir a cobertura adicional de proteção de renda por incapacidade temporária em seus seguros de vida individuais: Vida Segura e Vida Total. Com a possibilidade de contemplar doenças crônicas, um diferencial com relação ao mercado nacional de seguros de vida, o produto pode ser encontrado em todos os parceiros da empresa. A iniciativa da seguradora é pioneira, pois oferece cobertura adicional de pelo menos 37 doenças na opção básica (sem doenças crônicas) e um total de 68 doenças (incluindo as doenças crônicas).

Os segurados também poderão incluir no seu seguro de vida a cobertura adicional temporária de morte, uma opção que permite manter o capital mais alto durante um tempo determinado, enquanto ele for necessário para o cliente. Entre as assistências oferecidas, será possível contratar o serviço Einstein Conecta e os planos Dental Gold e Dental Diamond.

“A MetLife está sempre buscando como oferecer um plano mais completo a seus clientes de seguro de vida. Após uma pesquisa, concluímos que incluir a cobertura de renda por incapacidade temporária, contemplando cerca de 70 doenças crônicas, seria uma opção mais vantajosa, além de inovadora no mercado brasileiro”, comenta Paula Toguchi, superintende de Produtos da seguradora.

N.F.

Revista Apólice