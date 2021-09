A MetLife acabou de estrear uma campanha para impactar e conquistar novos parceiros comerciais. Com slogam “Quer mudar de vida? Seguro é Oportunidade. Seguro é vida”, os anúncios serão veiculados em grande mídia on e offline, revistas do trade de seguros e canais proprietários da empresa no digital, com mensagens que reforçam as vantagens em ser um parceiro comercial da seguradora e os benefícios de atuar em uma área que ajuda a transformar vidas e contribui para a construção de patrimônio. Os conteúdos serão reforçados com um squad de influenciadores digitais, que conta com nomes como Astrid Fontenelle, Gabriela Prioli, Felipe Andreoli e Manoel Soares, para falar sobre os benefícios de empreender no setor.

As ações vão até dezembro, período em que a MetLife também encerra a primeira etapa de sua primeira grande campanha no Brasil, iniciada em agosto com Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank como embaixadores. Baseada no conceito #SeguroéVida o objetivo é levar mensagens sobre empreendedorismo, crescimento e carreira no trabalho de corretor, além dos diferenciais em ser um parceiro comercial da companhia.

“Com esta ação pretendemos atrair parceiros que já comercializam seguro de vida ou profissionais que desejam mudar de carreira, ajudando-os a construir uma oportunidade para que possam trabalhar com produtos inovadores e diferenciados no mercado de seguros, que está em franco crescimento. Na MetLife, temos o compromisso de apoiar o desenvolvimento dos corretores parceiros para que eles façam ótimos negócios.”, comenta Guillermo Innocenzi, vice-presidente do Canal Consultor da seguradora. Além das peças, a empresa disponibiliza continuamente treinamentos, orientações e conteúdos exclusivos no canal de parceiros.

N.F.

Revista Apólice