A MDS Brasil anunciou a contratação de Luciana Lopardo para a posição de diretora de Recursos Humanos. A profissional chega para compor o time de profissionais da corretora, trazendo uma visão analítica e apurada para identificar novos talentos e contribuir com as estratégias de crescimento da empresa.

“Estou honrada em integrar o time de colaboradores de uma companhia que segue despontando no mercado de seguros. Com muito empenho e paixão pelo meu trabalho, tenho os desafios de desenhar programas de treinamento & desenvolvimento que possam englobar todos os processos e ferramentas necessárias para maximizar o desempenho de todos os colaboradores e da liderança. Tenho o compromisso de incentivar um ambiente de trabalho produtivo, inclusivo, colaborativo e equilibrado a fim de reter e atrair talentos que irão nos ajudar a atingir os objetivos de negócios da empresa”, afirma Luciana.

A executiva conta com mais de mais de quinze anos de vivência no ambiente corporativo, tendo passado por empresas de destaque como Minalba Alimentos e Bebidas, Saint-Gobain Distribuição Brasil, RSA e Seguros Sura Brasil, organização na qual atuou por mais de 5 anos e chegou a liderar toda a área de Recursos Humanos. Na MDS Brasil, em conjunto com o seu time, Luciana terá a responsabilidade de implementar a prática de “Business Partner”, apoiando as diferentes áreas da empresa, além de dar continuidade ao trabalho desenvolvido até aqui nas áreas de Recrutamento & Seleção, Treinamento & Desenvolvimento, Comunicação Interna e Gestão de Pessoas, que engloba o processamento da folha e a gestão de desempenho.

“Fico muito feliz em poder contar com a Luciana. Tenho convicção que todo o seu conhecimento, aliado à sua atitude e capacidade de liderança, serão fundamentais para sustentar o crescimento futuro da empresa, onde a área de Recursos Humanos tem o papel chave não só na atração, desenvolvimento e retenção de talentos, mas principalmente na conexão de cada colaborador à empresa, sobretudo nos dias atuais”, afirma Ariel Couto, CEO da corretora e Américas Regional Manager da Brokerslink.

Revista Apólice