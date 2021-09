O Dia do Cliente é comemorado na próxima quarta-feira, 15 de setembro. Para celebrar a data, a MAG Seguros, lançou nesta semana uma promoção especial para os seus segurados. A seguradora sorteará 20 prêmios para seus clientes de seguro de vida ou previdência privada que realizarem o cadastro no site da promoção. Entre as premiações estão smart TVs, máquinas de café, fones de ouvido bluetooth, smartbands e câmeras fotográficas instantâneas. Esta é uma ação que envolveu várias áreas da companhia, como Comunicação, Experiência do Cliente e Relacionamento.

“Nossos clientes são a razão do nosso negócio. Para nós, é um grande motivo de orgulho ter a confiança de mais de 5 milhões de segurados para cuidar de algo tão importante: o seu futuro e o de quem mais amam. Para retribuir, criamos esta promoção para presentear alguns clientes com produtos muito interessantes”, explica Bruno Costa, superintendente de Relacionamento e Experiência do Cliente da seguradora.

Ao se cadastrar na promoção, o cliente também informará, dentre os dados solicitados, o tempo em que é cliente MAG e, quanto maior esse tempo, mais números da sorte recebe.

“Um de nossos valores corporativos ė relações duradouras. Prezamos por relacionamentos de longo prazo, algo que é inerente ao nosso negócio. Por isso, queremos reconhecer esses clientes que estão há tanto tempo conosco”, completa Bruno.

Para participar, os clientes devem se cadastrar no site da campanha até o dia 30 de setembro com as informações solicitadas. Em seguida, cada cliente receberá o(s) seu(s) número(s) da sorte. A promoção já está rolando e a divulgação dos ganhadores será no dia 05 de outubro.

