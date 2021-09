Quatro lideranças da corretagem de seguros, todos associados do CCS-SP (Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo), estarão reunidos em mais uma live da série Prata Casa, no dia 8 de setembro, às 11h. O evento intitulado “Linha de Frente” será transmitido ao vivo pelo canal do CCS-SP no Youtube.

Estão confirmadas as participações do presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo; do presidente da Aconseg-SP, Hélio Opipari Junior; do presidente do CCS-ABC, Arnaldo Odlevati Junior; e do presidente da UCS, Arno Buchli, além do mentor do CCS-SP, Evaldir Barboza, que fará a mediação.

“Os quatro convidados, associados da entidade, são líderes que representam suas respectivas associações, todas com objetivos semelhantes e formas diferentes”, diz Barboza. Na pauta do encontro estão questões como: transformações, reposicionamento, alinhamento e perspectivas.

“A transformação significa a experiência de vida de cada um, o que foi superado ou ignorado. A ideia é aprendermos uns com os outros”, afirma o mentor. Já o alinhamento e reposicionamento envolve a união da categoria em torno de objetivos comuns. “Temos desafios, como as novas regulamentações que flexibilizam produtos, e também preocupações, como o Open Insurance”.

Para Barboza, é importante que a categoria esteja alinhada. “Assim, poderemos defender a classe. Por isso, a mobilização é tão importante”, diz. E, finalmente, sobre perspectivas, ele menciona as oportunidades de um mercado que está se abrindo. “Precisamos estar inseridos nesse mercado, contando com mais capacitação e ferramentas tecnológicas para superar os desafios e chegar na frente, com bons resultados”.

