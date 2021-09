A LG lugar de gente, provedora de soluções de tecnologia para gestão de pessoas, e a Wiz Soluções criaram uma joint venture responsável por um marketplace para oferta de benefícios por adesão. A BenTech tem como objetivo ajudar o RH de empresas de todos os portes a criar uma experiência diferenciada, com impactos positivos no engajamento e satisfação dos colaboradores.

Com portfólio diversificado, a BenTech oferecerá uma experiência orgânica, amigável, autônoma e flexível. Gestores de RH podem levar diferenciais competitivos para suas empresas, com destaque para os produtos de crédito, seguros e benefícios, deixando a critério do colaborador definir a contratação dos produtos a partir de suas necessidades.

Os serviços da BenTech são divididos em quatro pilares: “Seu Bolso” que, ancorado na orientação e educação financeira, oferece produtos de antecipação salarial e de 13º terceiro, crédito consignado e antecipação do FGTS; “Seu Sonho” que auxiliará na viabilização de desejos, dando acesso ao crédito imobiliário, crédito educativo, consórcios e também no empréstimo em garantia; “Seu Futuro” conta com seguros em geral e previdência privada para proteção financeira; “Seu dia a dia” com foco em produtos voltados para o bem-estar e qualidade de vida, tais como telemedicina e convênio academia, entre outros. Os produtos e serviços oferecidos poderão ser ampliados a partir das necessidades capturadas junto aos RHs e colaboradores.

“O grande desafio do RH está em atrair, reter e desenvolver pessoas, além de gerar ganhos de produtividade, motivação e engajamento, sem custos adicionais. A empresa surge da trajetória sólida, da veia inovadora e da confluência de estratégias da LG lugar de gente e da Wiz. Ela vem à tona com o propósito de levar a um novo patamar de benefícios e acolhimento aos colaboradores e, por consequência, agregar valor às organizações”, explica o diretor-executivo da BenTech, Manoel Jardim.

A BenTech tem independência para firmar acordos com bancos e fintechs. Assim, não necessariamente ofertará produtos só da Wiz e seus parceiros. A receita da joint venture virá da venda em escala e de um fee por cada transação.

Os RH’s e os colaboradores poderão fazer adesões de formas personalizadas. Já há 16 produtos disponíveis e ao menos 20 parcerias com líderes de mercado em curso.

N.F.

Revista Apólice