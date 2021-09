A Korsa acabou de anunciar sua nova aliança comercial. A empresa assinou contrato com o NDD Cargo, Núcleo de Desenvolvimento Digital, que possui mais de 20 mil clientes no Brasil e no mundo.

A parceria entre as empresas garante acesso a condições especiais aos serviços da NDD, tais como meio de pagamento eletrônico de frete e pedágio, emissão, guarda eletrônica CIOT, monitoramento e gerenciamento em tempo real de todo processo das entregas, comprovante eletrônico, entre outros. Tudo com integração no sistema TMS do cliente, roteirizador e validação automática da tabela de frete.

Há quase 20 anos, a NDD, que tem matriz em Lages (SC), atua com o desenvolvimento de softwares, oferecendo soluções que transformam dados em informações relevantes para facilitar a rotina de empresas que necessitam processar e gerenciar documentos fiscais, realizar gestão de frete e transportes, além de provedores de outsourcing de impressão que demandam inteligência para gestão.

Para James Theodoro, CEO da Korsa, as parcerias e alianças proporcionam um ecossistema de comodidade, economia e inovação, que agrega valor e amplia as possibilidades de negócio de forma mútua para a NDD, para a Korsa e para os clientes. “Estamos muito felizes de termos assinado com a NDD, pois, entre outras coisas, e assim como a Korsa, eles têm inovação no seu DNA. Os clientes terão ganhos significativos”, destacou Theodoro.

Rodrigo Alves de Souza, gerente de produtos do NDD Cargo, também ressaltou a importância da parceria. “Nós trabalhamos em conjunto com nossos parceiros, visando sempre levar as melhores soluções para o mercado. Conseguimos, assim, entregar projetos cada vez mais eficientes aos nossos clientes, pois unimos diferentes competências e especialidades”, complementou Souza.

N.F.

Revista Apólice