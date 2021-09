A executiva de Recursos Humanos Isabel Alves Azevedo, que há mais de 17 anos lidera times do segmento de seguro e saúde nas áreas de capital humano, cultura e transformação, é a nova conselheira da Sou Segura (Associação das Mulheres do Mercado de Seguros).

A entidade tem como objetivo equilibrar a cadeia nos cargos de liderança no mercado de seguros, diminuindo as diferenças de gênero na área e buscando a equidade em favor das mulheres e toda a sua diversidade. A associação é constituída de representantes de todos os grupos que intervém no mercado, ou seja: segurados, seguradoras, resseguradoras, corretoras, prestadoras de serviços e demais instituições do mercado.

Isabel tem um histórico de apoio a causas que priorizam a voz da mulher e que tragam à tona o seu potencial e importância na sociedade. A profissional já recebeu diversos prêmios, como o de reconhecimento pela Gointegro como HR Influencers Brasil, da Época Negócios 360° na categoria: Melhores Práticas de Recursos Humanos no Segmento de Tecnologia; Top of Mind por três anos consecutivos como melhores práticas em RH no fornecimento de programas de qualidade de vida e saúde, premiada em excelência de gestão de pessoas e eleita RH mais admirada do Sudeste no ano 2020, e indicada novamente ao prêmio RH Mais Admirado de 2021.

“Na Sou Segura tenho como foco ser uma boa ouvinte, com um desejo genuíno de ajudar e orientar, ter pensamento crítico, ser curiosa, inovar e desenvolver relacionamento sustentável e de confiança. Meu objetivo é trazer para a discussão o que ajudará as executivas a formularem seus planos, ser uma boa estrategista, mediadora e influenciadora.”, afirma Isabel.

Como formação, a executiva possui PMBA em Advanced Boardroom Program for Women pela Saint Paul; na Kellogg School of Management, MBA Executivo na Fundação Dom Cabral, pós-graduação na SBDG, Sociedade Brasileira de Grupos e é formada em Recursos Humanos pela ULBRA Rio Grande Do Sul. Além disso, é certificada internacionalmente em Chief Happiness Officer.

N.F.

Revista Apólice