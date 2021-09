O mercado de seguros passa por uma grande transformação. A chegada do Open Insurance promete abrir portas para a modernização do mercado de seguros, um novo cenário de possibilidades, tanto para as seguradoras, quanto aos clientes. O movimento visa garantir o foco no usuário, incentivando também que as seguradoras revisitem suas estratégias de experiência com o cliente. Envolvida nesse mercado, a SUTHUB, insurtech responsável por um ecossistema que interliga seguradoras e assistências, meios de pagamento, corretoras e canais, é a desenvolvedora de sistemas completos de algumas das maiores seguradoras do país e, assim, sai na frente neste novo momento.

A empresa, responsável pelo desenvolvimento do novo Sistema de Registro de Operações (SRO) da Susep, após contrato com as registradoras autorizadas B3, CERC e CSD, entende que a plataforma vai trazer grandes oportunidades ao setor.

“O compartilhamento de dados vai transformar muito o mercado de seguros. A visão estratégica de seguradoras e canais sobre produtos e meios de distribuição vai evoluir bastante. E o consumidor em breve vai se beneficiar desta evolução. Fazer parte desse momento chave na história dos seguros é algo que nos dá muito orgulho e a certeza de que estamos no caminho certo”, afirma Marcos Kenji Watanabe, Chief Data Scientist (CDS) da insurtech.

As transformações chegam em um momento excelente do setor, que faturou R$ 12,7 bilhões em junho passado, 20,2% mais que no mesmo mês em 2020. O desempenho é o melhor para o mês desde 2014, início do Boletim IRB+Mercado, elaborado pelo IRB Brasil Re.

O novo SRO, funciona como um centralizador de dados. Antes, as seguradoras enviavam os dados diretamente à Susep de formas diversas. Agora, com o novo sistema, as informações são enviadas às registradoras e depois ficam concentradas de forma padronizada na plataforma, permitindo a análise online de dados e a geração de novos insights de mercado pela entidade. “Esse novo sistema é um verdadeiro marco no mercado de seguros. Abre possibilidades para novos produtos às seguradoras. É o pontapé inicial no Open Insurance. Muitos negócios vão surgir dessas oportunidades”, conclui o cientista de dados.

No mercado há 4 anos como uma VAN (Value Added Network), a SUTHUB enxerga um cenário extremamente promissor nos próximos meses e anos. A startup tem como proposta de acelerar o “time-to-market” na distribuição digital dos seguros. A solução também utiliza inteligência artificial e machine learning para que as seguradoras possam flexibilizar a oferta de seus produtos aos mais diversos perfis de clientes. O chamado “Ecossistema SUTHUB” é formado por mais de 100 instituições dos mais diversos segmentos. Ao todo, a plataforma impacta mais de 35 milhões de pessoas.

N.F.

Revista Apólice