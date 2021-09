A Icatu foi a seguradora escolhida pela insurtech chilena Betterfly para iniciar sua expansão na América Latina, a começar pelo mercado brasileiro. O acordo foi selado na última sexta-feira, 3 de setembro, entre Luciano Snel, CEO da Icatu, e Eduardo della Maggiora, CEO da Betterfly. O executivo está no país definindo os detalhes da parceria com a Icatu – seguradora brasileira líder entre as independentes em Seguros de Vida, Previdência, Capitalização e Investimentos, com R$60 bilhões em ativos e mais de 8 milhões de clientes.

A Betterfly inicia operação no Brasil por meio da parceria trazendo para o mercado nacional a sua plataforma de benefícios que une bem-estar, proteção financeira e impacto social. Pelo acordo com a Icatu, as empresas vão oferecer um produto inédito no país, que contempla um seguro de vida dinâmico. À medida que os usuários da plataforma realizam práticas saudáveis, como exercícios físicos, meditação, yoga e cursos livres, o valor da proteção aumenta automaticamente e também se transforma em doações sociais.

O contrato com a seguradora ocorre três meses após a insurtech ter levantado US$ 60 milhões em uma rodada série B, com investidores como DST Global, QEDInvestors, Valor Capital, EndeavorCatalyst e SoftBankLatinAmerica Fund, o que a transformou na insurtech de maior valor da América Latina. Da mesma forma, acontece três meses após a Icatu anunciar para o mercado brasileiro a sua nova logomarca, reforçando seu posicionamento ligado à tranquilidade financeira e qualidade de vida.

Nas palavras do CEO da Icatu, Luciano Snel, a parceria é consequência de uma “sinergia de valores e de propósitos entre as duas empresas em prol de um único objetivo: democratizar o acesso do brasileiro, em suas diferentes realidades socioeconômicas, a proteção financeira permitindo que as pessoas cuidem dos outros e de si mesmas, gerando um impacto social positivo no país.”

A oferta de seguro de vida é um importante diferencial competitivo também para empresas que almejam reter funcionários e agregar um benefício que usa tecnologia para gerar um alto engajamento entre as equipes de trabalho, como mostra o caso de sucesso no Chile. “Enxergamos um grande potencial no estímulo ao bem-estar, por meio da gamificação e engajamento da plataforma. Nosso propósito de levar tranquilidade financeira e qualidade de vida para as pessoas também é muito valorizado pelas empresas que querem proteger seu capital humano”, afirma Snel. A expectativa de ambas as empresas é que o produto beneficie milhões de brasileiros, ainda de acordo com o CEO da Icatu.

Apesar de ser uma tendência e ter apresentado crescimento de demanda durante a pandemia, a penetração do seguro de vida ainda é baixa. No Brasil, menos de 20% da população têm seguro de vida.

O fundador e CEO da Betterfly, Eduardo della Maggiora, complementa as palavras de Snel: “Escolhemos a Icatu pela convergência de propósitos das duas companhias, da visão mútua de levar proteção a milhões de vidas brasileiras. O objetivo é que as pessoas possam usufruir benefícios em vida, de forma a democratizar o acesso ao bem-estar físico, mental e financeiro e, ao mesmo tempo, causando impacto em suas famílias e comunidade. A Icatu será uma grande aliada para avançarmos no nosso propósito geral e visão de proteger o futuro de cem milhões de famílias pelo mundo até 2025”.

O produto será vendido no Brasil pela Betterfly para empresas pequenas, médias e grandes. A Icatu será também um braço comercial na distribuição do produto por meio de sua rede de parceiros.

Benefício com impacto social positivo

Além do acesso a programas de autocuidado físico e mental, os usuários brasileiros da plataforma de bem-estar da Betterfly também poderão acumular pontos que serão revertidos em ações sociais para instituições não-governamentais parceiras.

Isso já acontece no Chile, onde a adoção de bons hábitos é convertida em doação de alimentos a crianças em situação de vulnerabilidade, desenvolvimento de planos de reflorestamento, distribuição de água potável a quem não tem acesso e outras iniciativas de impacto social positivo. Mais de 2 milhões de doações já foram realizadas pelos usuários da Betterfly.

Para a operação no Brasil, todos os conteúdos e serviços na plataforma estão sendo adaptados ao mercado brasileiro, incluindo também as ONGs brasileiras. No momento, as negociações com as entidades ainda estão em curso. Em breve, serão anunciados os nomes das instituições parceiras.

N.F.

Revista Apólice