O Grupo Unimed-Rio lançou neste mês de setembro a Green Corretagem de Seguros, empresa que irá operar como corretora de seguros de forma paralela ao trabalho desenvolvido pela cooperativa carioca, que seguirá com a exclusividade de vendas de planos de saúde e odontológicos.

No portfólio de produtos da Green aparecem seguros residenciais, de automóveis, patrimoniais, de riscos para equipamentos portáteis e médicos, de responsabilidade civil, ambiental, de vida, previdência, assistência funeral, de viagens, prestamista, diária por incapacidade temporária, de capitalização, entre tantos outros.

Para Romeu Scofano, presidente da Unimed-Rio, a Green chega para fortalecer o portfólio da operadora. “Já entramos no mercado com um potencial enorme para explorar oportunidades de seguros com nossos colaboradores, médicos cooperados, clientes, parceiros e prestadores. O universo de relacionamento da cooperativa faz a Green nascer com ótimas perspectivas e amplia nossa presença no mercado, a partir de uma marca que já nasce forte, com o endosso do nome Unimed-Rio”.

A gestão da Green ficará a cargo de Humberto Torloni Filho e Fernando Santoro, ambos executivos com mais de duas décadas de experiência no segmento. “As projeções iniciais do plano de negócio apontam para uma expectativa de emissão de mais de R$ 15 milhões em prêmios de seguros nos primeiros 12 meses”, destaca Torloni.

A cooperativa detém 100% da composição acionária da Green e estabeleceu uma parceria com a MDS Brasil, que será a responsável pelo gerenciamento operacional das atividades. A MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria e gestão de benefícios, presente em 122 países e entre os maiores do Brasil no segmento.

N.F.

Revista Apólice