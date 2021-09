A Globus Seguros, corretora especializada em soluções para pessoas físicas e negócios de diferentes portes e segmentos, acabou de concluir, por meio da plataforma beegin, sua segunda rodada de captação, atingindo a marca de R$ 3,8 milhões. A ação durou 60 dias e contou com mais de 100 investidores, com ticket médio de R$ 32 mil. “A demanda foi acima do esperado, com muitos pedidos na lista de espera. Além do capital levantado na rodada, teremos mais de 100 ‘embaixadores’ da corretora falando da nossa empresa e modelo de atuação em todo o Brasil, o que com certeza irá alavancar novos negócios”, afirma Christian Wellisch, sócio-fundador da empresa.

Para a executivo, o sucesso da captação está relacionado ao grande potencial de crescimento do mercado segurador e a busca dos investidores por ativos alternativos. O valor levantado será investido em tecnologia, marketing e no desenvolvimento da rede de distribuição da corretora. “Além disso, a rodada nos traz um nível de governança muito acima do que as médias corretoras de seguros do país têm. É essencial para que possamos nos preparar para voos ainda mais altos”, explicou Wellisch, acrescentando que a empresa considera a possibilidade de realizar uma nova rodada de captação, no próximo ano, para acelerar o crescimento da empresa no curto prazo. Atualmente, a organização tem cerca de 200 parceiros vinculados a sua plataforma de negócio, 95% são escritórios de agentes autônomos de investimentos (AAIs), e a meta é fechar 2022 com mais de 400.

A Globus nasceu de um spin-off realizado em 2016 com a XP Seguros e ao longo dos anos vem se transformando para abranger todos os produtos de seguros, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, seja com a criação de novos produtos ou a colocação de riscos complexos.

Agora, após a captação, a empresa anuncia também seu novo posicionamento. “Queremos ser uma corretora One Stop Shop, na qual os segurados possam resolver todas as suas demandas, de uma forma amigável, simples e objetiva. Na prática, estamos construindo uma ‘wallet of insurance’ para nossos clientes PF e PJ, onde eles terão todo o seu portfólio de seguros de forma acessível e transparente. Por meio da tecnologia data Analytics e machine learnig identificaremos os produtos adequados para cada necessidade, melhorando ainda mais a experiencia dos clientes com seguros. Todas essas iniciativas serão disponibilizadas para nossos parceiros, que são nosso principal canal de distribuição”, conta Wellisch.

Desde sua criação, a corretora tem intensificado de forma contínua sua relação com os AAIs. Com mais de 500 clientes corporativos e cerca de 6.000 clientes individuais, a corretora atua com diversos tipos de seguros, entre eles, vida, viagem, saúde, residencial, pet, auto, condomínio, equipamentos portáteis, patrimonial, garantia judicial, responsabilidade civil (médico) e erros & omissões. No seguro de vida individual, por exemplo, a Globus trabalha com um produto mais alinhado a planejamento financeiro.

