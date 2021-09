A Generali Brasil, subsidiária do Grupo Generali, inaugurou no país uma unidade do Generali Employee Benefits (GEB), unidade estratégica que oferece soluções de benefícios para os funcionários das empresas multinacionais, para atender ao importante mercado brasileiro. A filial brasileira em São Paulo é responsável pela venda de seguros de vida para uma carteira composta atualmente por 230 empresas, sendo 80% do faturamento do segmento de seguro de vida da companhia. A expectativa para 2021 é um faturamento de R$ 137 milhões, com crescimento anual estimado de 7% até o fim de 2021 e de 20% até 2024.

No primeiro semestre de 2021, mesmo neste período sensível da pandemia da Covid-19, a unidade brasileira do GEB captou novos negócios de prêmios anualizados de R$ 11 milhões. Foram mais de 40.000 novas vidas seguradas de funcionários de empresas multinacionais.

“A Generali está investindo em tecnologia, com processos cada vez mais digitais e em um novo portal para seguro de vida. Estamos fortalecendo nossa estrutura interna para atender aos clientes multinacionais. Em setembro de 2020, o GEB inaugurou no Brasil um GEB-desk. Isso demonstra o interesse do Grupo em fortalecer ainda mais sua presença no país”, esclarece Stefano Convertino, diretor executivo do Generali Employee Benefits (GEB).

O Generali Employee Benefits (GEB) está presente em mais de 120 países e possui 12 escritórios ao redor do mundo, nas unidades de Atlanta, Frankfurt, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Milão, Mumbai, Paris, Praga, Parsippany, San Francisco e São Paulo, com faturamento anual de 1,473 bilhão de euros.

