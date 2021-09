A FGV (Fundação Getulio Vargas) recebe inscrições para a primeira turma do Programa de Formação para Corretores de Seguros, concentrado em temas relacionados à Capitalização, Vida e Previdência. É oferecido em duas modalidades, Basic e Innovation, para melhor atender às demandas do setor e de cada perfil profissional. A iniciativa promove uma qualificação diferenciada, a partir da qual o corretor pode impulsionar sua carreira profissional e se destacar no mercado de trabalho.

Destinado tanto a novos corretores quanto àqueles que buscam se manter em sintonia com desafios digitais e transformações do setor, o curso adota uma metodologia inovadora de Ensino a Distância (EaD), que combina aulas ao vivo e gravadas, sob a orientação de professores e tutores da instituição. O início do programa de formação está previsto para novembro. É possível cursar módulos ou disciplinas de forma independente.

Os alunos que garantirem frequência e aproveitamento mínimos receberão um certificado da Fundação, que servirá para habilitação profissional junto à Susep (Superintendência de Seguros Privados). Em 2021, a FGV foi autorizada pela entidade a atuar na formação e na habilitação dos profissionais do setor, aprimorando toda a estrutura seguradora para corretores, empresas e clientes.

Além do Programa de Formação, os profissionais também podem obter o registro por meio do Exame Nacional de Habilitação, realizado pela FGV Conhecimento. As inscrições para a prova remota seguem abertas até 30 de setembro. Inscrições e mais informações estão disponíveis no site. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (11) 3799-1560.

N.F.

Revista Apólice