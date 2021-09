Fernanda Morais de Carvalho é a nova Diretora de Tecnologia da Informação da Europ Assistance Brasil (EABR). A executiva, que se reportará diretamente ao presidente Newton Queiroz, completa em 2021, 30 anos de experiência na área de Tecnologia da Informação, com ênfase em projetos de Infraestrutura, Telecomunicações e Aplicações. Fernanda assume o cargo com o desafio de reestruturar a área visando a transformação digital para implementar inovações.

“Quero contribuir para a EABR e dar todo o suporte para o crescimento da companhia, agregando minha experiência e conhecimento a novos projetos e desafios. A fim de atender à crescente demanda no segmento de assistências, vamos buscar alternativas e estratégias inovadoras para dar continuidade à expansão da companhia”, esclarece a executiva.

Fernanda é formada em Marketing pela Universidade Paulista, com mestrado em Tecnologia da Informação pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas e MBA em Inteligência Artificial e Transformação Digital, ambos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Iniciou sua carreira na Philips Brasil e acumula passagens por diversas empresas de grande porte como, EDS, IBM, Mondial Assistance Brasil, Page Group e Grupo JCA.

A chegada da executiva à diretoria da Europ Assistance Brasil vem para compor a forte presença feminina na empresa, onde as mulheres representam mais de 70% do quadro de colaboradores e ocupam 50% dos cargos de liderança, seguindo o plano de investimentos da companhia para fortalecer o papel das mulheres nos negócios. Desde 2020, a companhia é signatária da ONU Mulheres Brasil, uma célula da Organização das Nações Unidas criada a fim de promover a defesa dos direitos humanos das mulheres, e tem o compromisso de promover a equidade de gênero e ampliar a presença feminina em cargos de liderança. Recentemente, a organização também foi reconhecida como uma das 30 melhores empresas para as mulheres trabalharem.

