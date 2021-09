Em 2021, o Prêmio Melhores do Seguros, promovido pela Revista Apólice, está aberto para participação de empresas de todos os segmentos do setor, sejam elas seguradoras, corretoras de seguros, insurtechs, operadoras de planos de saúde e odontológicos, resseguradoras e prestadoras de serviços de maneira geral.

Kelly Lubiato, diretora de redação da Revista, explica que o objetivo é reconhecer atitudes e processos das empresas que tenham contribuído para a sustentabilidade do negócio, para a satisfação dos clientes e proteção dos colaboradores. “Durante a pandemia as empresas mostraram uma capacidade ímpar para criar novas ferramentas capazes de manter o bom funcionamento do mercado”.

Como exemplo, a jornalista cita os treinamentos virtuais para corretores de seguros e a telemedicina, ofertada além da carteira de saúde. “As empresas demonstraram empatia com seus colaboradores e criatividade para novas coberturas e serviços. São estas iniciativas que nós gostaríamos de ver compartilhadas com o mercado como um todo”.

As empresas interessadas em participar podem acessar o hotsite do evento. Lá, é possível encontrar o regulamento e montar o case, seguindo um roteiro estabelecido para contribuir na elaboração do material.

As empresas vencedoras recebem um troféu e um selo, que poderá ser incorporado ao seu material de divulgação.

As inscrições para o Prêmio Melhores do Seguro 2021 estão abertas aqui. Leia o regulamento e participe deste grande evento do mercado de seguros.