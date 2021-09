A Delphos oferece uma ferramenta tecnológica para o seguro e que, em linhas gerais, visa à melhoria e a aceleração dos processos das vistorias de bens imóveis. Desenvolvido sob medida para as seguradoras e empresas em geral, que necessitam desse serviço, o SvrDelphos é uma tecnologia utilizada com foco na otimização dos níveis de acordos de serviços (SLA’s), e que permite a redução dos custos operacionais. “O objetivo é proporcionar a excelência em preço e agilidade no atendimento aos clientes”, sintetiza o diretor de Operações da empresa, Henrique Albuquerque Macieira.

Ele lembra que, com a decretação do estado de pandemia e a exigência do isolamento da população, a vistoria remota passou a ser “uma necessidade”, uma vez que, além de atender ao desejo de redução de prazo e de custos, agrega a necessidade de proteção da vida das pessoas envolvidas no assunto, sejam os profissionais que fazem as vistorias presenciais, os segurados ou proprietários dos imóveis que precisam ser vistoriados.

Macieira frisa ainda que, tratada via Web, a ferramenta permite que os atendimentos e vistorias possam ser realizados de forma remota, eliminando a necessidade de deslocamento dos profissionais. “O resultado traz ganhos para todas as partes envolvidas”, assegura o executivo.

Ele explica que o processo se inicia com o contato telefônico com o responsável pelo imóvel para agendamento da realização conjunta de todos os procedimentos necessários à efetivação da vistoria.

O profissional presta todos os subsídios técnicos em relação às instruções de uso do sistema, e providencia o envio de um link que viabiliza a conexão através de um smartphone ou equipamento mobile.

Após a conexão, o usuário passa a ser detalhadamente orientado sobre como deve proceder e o que deve mostrar no decorrer da vistoria. “No ato da vistoria, podem ser registradas quantas fotos forem necessárias para a perfeita visualização daquilo que se espera da vistoria”, detalha Macieira.

Nesse contexto, a ferramenta da Delphos guia a vistoria a ser realizada em conjunto entre o profissional e o responsável pelo imóvel, e conta com solução de suporte com vídeo e VoIP integrados.

Outro ponto relevante é que todo esse processo é feito sem a necessidade de instalação de aplicativo no celular do interessado. Basta acessar o link de Internet enviado por SMS ou WhatsApp. “Após finalizar a vistoria, o profissional revisa a filmagem e as fotos, e gera o laudo da vistoria. A ferramenta conta com sistema de geolocalização e, ao final do processo, os links dos vídeos gerados são disponibilizados para consulta dos contratantes”, conclui o diretor da Delphos.

