“Esta será a 45ª edição do evento. Trata-se da mais tradicional e mais longeva cerimônia de premiação do mercado de seguros brasileiro, promovida pelo CVG-RJ (Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro)”, comemora o presidente da entidade, Octávio Perissé.

O prêmio, conhecido como o “Oscar do Seguro”, desde a época de sua criação, é atribuído às personalidades e organizações que desenvolveram trabalho relevante em prol do desenvolvimento do setor de seguros.

Em período de pandemia, pela segunda vez, a entidade irá fazer a transmissão da entrega dos troféus dos Destaques 2020-2021, diretamente do Hotel Prodigy, no Rio, no dia 28 de setembro, às 18h30 horas. A cerimônia será transmitida pelo canal do CVG-RJ no Youtube. A estimativa é de três mil visualizações.

Os vencedores só serão anunciados no dia do evento e serão contemplados dez profissionais e empresas, nas seguintes categorias: seguradora; homem de seguros; mulher de seguros; resseguradora; dois profissionais de destaque de seguros; corretora de seguros; melhor produto; melhor campanha de marketing; inovação e empreendedorismo.

Dez premiações

Serão homenageados os profissionais e empresas que se destacaram nos segmentos de vida, saúde, previdência e capitalização durante o último ano.

As categorias contempladas serão as seguintes: seguradora do ano; homem de seguros do ano; mulher de seguros do ano; seguradora saúde, seguradora vida; melhor campanha de marketing (empresa); melhor produto; corretor (a) de seguros do ano; destaque profissional de seguradora/operadora/assessoria; destaque profissional do ano.

N.F.

Revista Apólice