Antecedendo o evento, a diretoria para o biênio 2021-2023 foi reconduzida e tomou posse. Em seu discurso, o presidente do CVG-RJ (Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro), Octávio Perissé, destacou a força do setor e sua rápida adaptação ao tão propalado “novo normal”.

“As novas tecnologias chegaram para ficar, dando um impulso enorme ao mercado durante a pandemia. Nesta imensa vitrine virtual, o canal corretor será fortalecido, esclarecendo pontos importantes dos contratos, das apólices, dos produtos de seguros”, destacou Perissé. “No primeiro semestre de 2021, a arrecadação total do setor ultrapassou R$ 145 bilhões, avançando 19,8% sobre o mesmo período do ano anterior – foi o maior crescimento no primeiro semestre dos últimos cinco anos”, enfatizou.

O presidente da Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros), Armando Vergílio, celebrou o “Oscar do Seguro” e disse que “o momento ainda é de tomar cuidados, mas na certeza de que vamos superar mais essas barreiras e dificuldades”. “Foi a dedicação desses profissionais que permitiu atravessar esse desafio tão grande por que passamos ao longo deste período tão difícil”, reforçou o presidente da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), Márcio Coriolano.

Os presidentes do Sindseg-RJ (Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro), Henrique Brandão, do CCS-RJ (Clube de Corretores do Rio), Luiz Mário Rutowitsch, e da Aconseg-RJ (Associação dos Corretores de Seguros), Jofre Nolasco, também gravaram vídeos elogiando a imensa contribuição do CVG-RJ ao segmento de Vida e Benefícios.

A Capemisa foi premiada como Seguradora do Ano. “É uma alegria receber mais um ‘Oscar do Seguro’ para a nossa coleção. Quero ressaltar a seriedade do CVG-RJ nesta premiação”, agradeceu o diretor comercial da Capemisa, Fábio Lessa. Já o prêmio de Mulher de Seguro do Ano foi para a CEO da Liberty Seguros, Patrícia Chacon: “É uma honra estar recebendo este prêmio.” E o CEO da Icatu Seguros, Luciano Snel, foi contemplado como Homem de Seguros do Ano. “Estou emocionado com essa homenagem. O momento atual é um dos que o setor de seguros mais contribuiu para a sociedade, com indenizações para famílias prosseguirem suas vidas, para pequenos comerciantes manterem seus negócios”, ressaltou Snel.

O prêmio de Destaque Profissional do Ano foi para a superintendente comercial regional da SulAmérica Seguros, Ester Teixeira. E o de Destaque Profissional de Seguradora/Operadora /Assessoria foi para o diretor comercial N/NE/RJ e ES da Porto Seguro, Marcos Silva. O prêmio de Seguradora Saúde foi para a SulAmérica Seguros. Já o de Melhor Produto foi para a MBM Seguradora, pelo produto Multivida. O prêmio de Seguro Vida foi para a MAG Seguros. E a Melhor Campanha de Marketing foi da Bradesco Seguros. E, finalmente, o prêmio de Corretora de Seguro do Ano foi para a Segna Consultoria em Seguros.

O secretário do Conselho Consultivo do CVG-RJ, Ademir Marins, deu posse à diretoria. Em seu discurso, ele lamentou as perdas para a pandemia: “Quero prestar uma homenagem ao fundador e primeiro presidente do Clube, Minas Mardirossian, e ao nosso querido Danilo Sobreira, que também foi presidente do Conselho. Duas perdas irreparáveis de dois profissionais exemplares, além dos caros Delmar Pereira da Silva, do conselheiro e do ex-presidente Antônio Ribeiro, e do grande companheiro Renato Rocha e de tantos outros profissionais do mercado.”

A composição da diretoria do CVG-RJ para o Biênio 2021-2023 é a seguinte: Diretoria executiva: Octávio Colbert Perissé, presidente; Enio Miraglia, vice-presidente; Edson Calheiros, diretor de ensino; Wellington Costa, diretor social; e Gilberto Villela, diretor financeiro. Diretores adjuntos: Tatiana Antoniazzi; Sonia Marra; Paulo Galindo; Rogério Soucasaux e Vinícius Brandão. Conselho consultivo: Lúcio Marques (presidente) e Ademir Marins (secretário). O Conselho fiscal será presidido por Ronaldo Marques dos Santos (Icatu).

“Esperamos no curto prazo de tempo poder voltar a abraçar, cumprimentar as pessoas, retomar o atendimento presencial, tão característico do nosso setor. Muito bom também ver uma jovem, como a Patrícia Chacon, CEO da Liberty, se destacando no mercado”, disse o vice-presidente do CVG-RJ, Enio Miraglia.

A entidade recebeu várias manifestações das entidades parceiras do Brasil e do exterior. O evento foi assistido em Portugal e na Espanha através da conexão estabelecida pelos parceiros da entidade: a Associação Profissional de Mediadores de Seguros – (APROMES) Portugal e Espanha, representada por Cesar Garcia, delegado, e Javier García-Bernal Cuesta, presidente da APROMES.

Quem quiser assistir ou rever a belíssima cerimônia, basta acessar o link da premiação no Canal do CVG-RJ no Youtube.

N.F.

Revista Apólice