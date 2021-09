A BMS Re, corretora independente especializada de resseguros, anuncia hoje a constituição da BMS Brasil Corretora de Resseguros Ltda (“BMS Re Brasil”), com sede em São Paulo. A confirmação da licença da BMS Re Brasil foi publicada no Diário Oficial da União em 27 de setembro.

José Leão, CEO da BMS Re no Brasil, e Judi Newsam, Presidente, conduzirão a nova operação reportando ao Aidan Pope, CEO e Presidente Executivo da BMS América Latina e Caribe, baseado em Miami. A BMS Re Brasil atuará em serviços de resseguro facultativo bem como contratos automáticos, com suporte direto dos escritórios do Grupo em Miami, Londres e demais.

Newsam possui ampla experiência no mercado de resseguro da América Latina, tendo sido anteriormente Presidente e CEO da Guy Carpenter no Brasil, onde liderou a operação dos dois escritórios da empresa, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Previamente, ela trabalhou para a Benfield no Brasil como chefe de escritório. Judi iniciou sua carreira trabalhando no mercado londrino.

Leão tem atuado no setor de resseguros por mais de uma década e ingressa na BMS Re após sua função mais recente como vice-presidente da Guy Carpenter Brasil. Antes disso, ele trabalhou como subscritor no IRB Re. Leão tem trabalhado no apoio ao desenvolvimento do mercado local por meio do uso de sua experiência global e capacitação técnica.

O CEO da BMS, Nick Cook, disse: “estabelecer uma nova operação no Brasil é um grande passo para a BMS e BMS Re. É um elemento-chave na nossa estratégia de crescimento na região da América Latina, perfeitamente alinhada com o modelo “hub and spoke” adotado pela BMS para crescimento internacional.

“Nossa iniciativa tem tido uma resposta positiva das companhias brasileiras, que buscam uma alternativa forte e independente aos corretores atuais. Tenho plena convicção de que nossa nova equipe no Brasil, apoiada pelos colegas de Miami e Londres, continuará crescendo cada vez mais. Temos um plano de contratação que será implementado progressivamente neste ano e durante 2022″, completou Cook.

Leão disse: “Judi e eu estamos muito satisfeitos por abrir novos caminhos para a BMS Re em um dos maiores mercados de seguro e resseguro da América Latina. A resseguradora tem uma excelente reputação por suas capacidades analíticas e atuariais e estamos entusiasmados em trazer essas habilidades para o mercado brasileiro. Apresentaremos aos nossos parceiros, as qualidades que fizeram da BMS Re uma das corretoras de resseguros com crescimento mais rápido do mundo, uma combinação de agilidade, capacitação técnica, e excelentes valores culturais, para o benefício de nossos clientes no Brasil.”

K.L.

Revista Apólice