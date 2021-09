O 2º CONGRECOR (Congresso Regional Centro-Oeste e Minas dos Corretores de Seguros) teve seu relançamento oficial para seguradores com anúncio da nova data do evento: 11, 12 e 13 de agosto de 2022, na Pousada do Rio Quente (Goiás).

Após uma breve saudação dos presidentes dos Sincor’s de Goiás, Vera Campos; Mato Grosso do Sul, Arnol Lemos Filho; Mato Grosso, José Cristóvão Martins; Minas Gerais, Maria Filomena Branquinho; e do Distrito Federal, João Pereira da Silva, coube ao vice-presidente do Sincor-GO e um dos coordenadores do 2º CONGRECOR, Henderson de Paula Rodrigues, apresentar detalhes do evento e o projeto de parceria desenvolvido para uso das companhias seguradoras e empresas do segmento de seguros.

Salas de Negócios

Henderson de Paula Rodrigues explicou aos presentes no encontro que a grande novidade do evento é a implementação das Salas de Negócios, espaço exclusivo para uso das empresas patrocinadoras para a apresentação de oportunidades, produtos, campanhas, estratégias e novas tecnologias voltadas para os corretores de seguros. “Para participar da premiação do carro, o corretor de seguros terá de participar de uma quantidade mínima de eventos promovidos nas Salas de Negócios, o que garantirá o sucesso das atividades realizadas pelas empresas parceiras”, frisou.

“O primeiro CONGRECOR foi um sucesso e não faltarão esforços para fazer dessa segunda edição, um evento ainda melhor”, destacou a anfitriã, Vera Campos, presidente do Sincor-GO. “Nós esperamos uma participação intensa dos mato-grossenses-do-sul no evento. E programem-se para passar o Dia dos Pais com a família em um lugar paradisíaco”, frisou Arnol Lemos Filho, presidente do Sincor-MS.

João Pereira, presidente do Sincor-DF, também falou da expectativa dos Brasilienses com a segunda edição do congresso. “Já estamos nos preparando desde já para levar uma grande caravana de corretores de seguros”, adiantou. O presidente do Sincor-MT, José Cristóvão Martins, lembrou que o evento está sendo construído com carinho para levar a todos muita inovação e informações sobre transformações do mercado de seguros.

Anfitriã da primeira edição do CONGRECOR, Maria Filomena Branquinho, presidente do Sincor-MG, destacou a importância das parcerias para a realização de grandes atividades, como o congresso regional. “No mundo não há mais espaço para ações isoladas. Tudo é melhor se feito com parceria. E é o que esperamos encontrar em vocês, disse aos representantes das companhias seguradoras e empresas de seguros.

As companhias e empresas de seguros já estão recebendo o Mídia Kit com detalhes sobre as possibilidades de exposição da marca dos parceiros no 2º CONGRECOR. O encontro de lançamento contou com a presença de representantes das seguintes empresas e entidades: HDI Seguros, Tokio Marine, Mapfre, Icatu, Capemisa, Porto Seguro, Mitsui, Liberty, SulAmérica, MAG, Suhai, Extramed, Sompo, Zurich, Topmed, Fenacor, Sindseg-MG/GO/MT/DF e Sindseg-PR/MS.

N.F.

Revista Apólice