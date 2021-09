Inicialmente previstos para outubro de 2021, o 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e a 21ª Exposeg serão realizados no início de março de 2022, em São Paulo, no formato híbrido (presencial e remoto). O anúncio oficial da data será feito pelo presidente da Fenacor, Armando Vergilio, em 12 de outubro (Dia do Corretor de Seguros) durante um evento especial transmitido pelo canal da Federação no Youtube, a partir das 10 horas, no qual também será veiculado um documentário com emocionantes imagens das doações de cestas básicas apuradas na relevante ação social “Conexão Solidariedade”, que reuniu o equivalente a 275 toneladas de alimentos destinados a famílias carentes atingidas pela pandemia e que vivem, agora, uma situação de extrema vulnerabilidade.

Segundo Vergílio, a 22ª edição do tradicional Congresso dos Corretores de Seguros irá entrar para a história por todos os seus significados implícitos e explícitos. “Sabemos que há uma grande expectativa da categoria e estamos trabalhando para fazer desse evento uma experiência inesquecível, por tudo que representa. Será o primeiro grande evento presencial do mercado desde o início da pandemia. E vamos assegurar total segurança e proteção para os congressistas, seguindo os protocolos”, explica o presidente da Fenacor.

Ele acrescenta que a programação está sendo elaborada com foco em incluir os assuntos que mais interessam ao corretor de seguros no cenário atual. “Será uma grande oportunidade para o corretor de seguros se atualizar e confraternizar com colegas e executivos das seguradoras, estabelecer novos contatos e prospectar negócios. Vamos tornar esse evento o pontapé inicial para uma nova era que chegará no pós-pandemia”, frisa Vergilio.

Por fim, o presidente da Federação recomenda que os corretores de seguros coloquem na agenda esse evento desde já e que fiquem atentos para não perder o prazo para inscrições, até porque, atendendo a questões de segurança, haverá um limite para o número de inscritos no congresso.

