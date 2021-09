A Aon inicia em 16 setembro a série Conexão Aon – Diálogos sobre ESG e Riscos, em parceria com a B3, integrando os índices Ibovespa, IBrX-50, IBrX e Itag, entre outros.

Com realização às quintas-feiras, às 9h, serão quatro webinars que abordarão, a partir da visão de gestão de riscos, aspectos ambientais, sociais e de governança. Com cada dia dedicado a um tema específico, que vão de mudanças climáticas a riscos cibernéticos, passando por energia, infraestrutura e saneamento, os painéis contarão com a participação de especialistas da Aon e da B3, além de convidados.

“Os temas relacionados à agenda ESG estão ganhando relevância em ritmo acelerado em um mundo cada vez mais complexo e volátil. Neste cenário a gestão de riscos torna-se protagonista para a perenidade e sustentabilidade das empresas e o nosso papel como consultores de riscos e seguros assume um lugar preponderante nesta cadeia de valor. Por este motivo, entendemos ser de suma importância a abordagem de cada um dos três pilares que compõem a sigla nesta série de eventos preparada com muito cuidado e carinho para entendermos melhor o futuro da sustentabilidade correlacionada com a gestão de riscos. A participação da B3 enriquece muito a discussão tendo em vista seu papel fundamental para o mercado de capitais, bem como iniciativas e índices relacionados às práticas de Sustentabilidade e Governança desde muito tempo”, diz Eduardo Takahashi, vice-presidente de Commercial Risk Solutions da Aon Brasil.

“A participação da B3 em todos os temas relacionados à agenda de ESG é de extrema importância para a companhia e para o mercado. Por isso nos unimos à iniciativa da Aon para discutir as questões de sustentabilidade no mercado financeiro, de capitais e, especialmente, de seguros. A B3, como uma infraestrutura de mercado securitário, incentiva a adoção das melhores práticas em ESG das companhias, acompanhando a evolução a partir de métricas claras. Dessa forma, asseguramos relevância e transparência das iniciativas”, afirma Ana Buchaim, diretora-executiva de Pessoas, Marketing, Comunicação e Sustentabilidade da B3.

Na primeira transmissão, o foco será no aspecto ambiental. O webinar Mudanças Climáticas, Catástrofes Naturais e Riscos Ambientais vai mostrar como as mudanças climáticas afetam a frequência e intensidade dos fenômenos meteorológicos e seus impactos na sociedade, além de apresentar os riscos e exposições ambientais de diferentes indústrias e as possibilidades de transferência de risco junto ao mercado segurador.

Já na quinta-feira seguinte, 23 de setembro, o objetivo do webinar Risco Futuro: Energia Elétrica, também com foco na perspectiva ambiental, será trazer uma visão local e global dos desafios do setor de energia e a pressão mundial para a transição energética para matrizes renováveis, bem como tendências do setor. Outros pontos abordados serão as fusões e aquisições (M&A) entre empresas dos diversos setores envolvidos, além de como a mitigação de risco pode contribuir para as empresas aumentarem sua resiliência.

Infraestrutura e Saneamento é o tema da terceira transmissão, que ocorrerá em 30 de setembro, e vai apontar a importância dos incentivos e investimentos nos setores na visão dos investidores e dos clientes e o impacto positivo na vida das pessoas, trazendo o debate para o ponto de vista social. Os especialistas deverão abordar, ainda, a importância das soluções de mitigação de risco nos projetos de Infraestrutura Social, além de tendências e previsão de crescimento do setor.

Fechando a série, no dia 7 de outubro, o webinar Riscos Cibernéticos traz para o centro do debate um ponto crucial da governança, no momento em que as sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) passam a vigorar. Os especialistas vão apresentar mudanças recentes e perspectivas do mercado no Brasil e no mundo, bem como a importância da gestão deste tipo de risco.

Confira a agenda:

– 16/09: Mudanças Climáticas, Catástrofes Naturais e Riscos Ambientais;

– 23/09: Risco Futuro: Energia Elétrica;

– 30/09: Infraestrutura e Saneamento;

– 07/10: Riscos Cibernéticos.

Para acompanhar as transmissões, acesse o link.

N.F.

Revista Apólice