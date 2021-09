A Chubb é reconhecida no mercado segurador pela competência técnica de seus profissionais de gestão de riscos e pelo investimento em infraestrutura e treinamentos na área. Agora, a seguradora decidiu ampliar o acesso ao conhecimento acumulado por seus engenheiros e especialistas a clientes e profissionais de empresas interessados em aprimorar seus processos de segurança e conhecer melhor ferramentas de controle de perdas e de gestão de risco. Em sua quarta edição, a Semana de Engenharia de Riscos, até aqui voltada exclusivamente para o público interno, terá parte de seu conteúdo disponibilizado a todos os interessados.

As palestras e treinamentos estão programados para o período de 20 a 24 de setembro e serão transmitidos pela internet. Dois dos encontros virtuais serão realizados com Cicero Aidar, vice-presidente e gerente global de Treinamentos e Desenvolvimento em Engenharia de Risco da seguradora, diretamente do Chubb Risk Engineering Center, nos Estados Unidos. Organizado por Marco Amendola, diretor da área de Engenharia de Riscos da companhia no Brasil, a iniciativa tem por objeto compartilhar informações sobre o tema e sensibilizar os participantes da importância da gestão de riscos para a segurança das pessoas e a proteção do patrimônio de empresas e organizações.

“Queremos nos manter na vanguarda, em termos de oferta de soluções e orientações focadas no controle de perdas e gestão de riscos. Por isso, fazemos questão de reunir nesse encontro nossos especialistas e profissionais do mercado, para que possamos discutir e aprender cada vez mais sobre o assunto”, diz Amendola. A programação do evento prevê a abordagem de assuntos bastante variados, distribuídos pela semana de realização do encontro. Abaixo está a lista dos temas abertos a todos os interessados.

Dia 20/09

14 horas – Palestra: Incêndio da Boate Kiss na visão de um sobrevivente

Dia 21/09

10 horas: Importância do funcionamento adequado de sistemas de detecção e alarme de incêndios – (transmissão ao vivo do Chubb Risk Engineering Center, nos Estados Unidos)

16 horas: Sistemas de supressão por agentes limpos para proteção de ambientes de missão crítica

Dia 22/09

16 horas: Gestão de riscos de explosão por pós combustíveis no Brasil

Dia 23/09

10 horas: Inspeção termográfica de instalações elétricas e equipamentos industriais

14 horas: Segurança estrutural e proteção passiva associada aos sistemas de cobertura

16 horas: Principais patologias encontradas na compartimentação de ambientes e que levam à propagação de incêndios nas edificações

Dia 24/09

10 horas: Seguro de Responsabilidade Civil Produto – Gestão de riscos e implementação de controles

14 horas: Incêndios em depósitos e a importância da proteção por sistemas de sprinklers – transmissão ao vivo do Chubb Risk Engineering Center

As inscrições para as palestras e painéis podem ser feitas gratuitamente através do link.

