Mesmo com a pandemia, o seguro educacional segue em crescimento no Brasil. Números da Susep mostram que o resultado de 2020 foi de R$ 45.610 mil em prêmios diretos, perante R$ 32.296 mil em 2019, representando um crescimento de 41,22%. Com a retomada das aulas presenciais, a tendência é de expressivo crescimento, e a Centauro-ON lançou uma campanha de vendas inédita com duração de 100 dias para apoiar os corretores parceiros no bom momento de negócios.

O Desafio dos 100 dias, que teve início em 01 de setembro e vai até 9 de dezembro de 2021, incentiva os corretores a se destacarem na venda especialmente do seguro escolar, com bônus de até R$ 50 mil em comissões extras e passaporte para a Winter Experience, que acontecerá em Bariloche (Argentina). A cada R$ 1,00 vendido no seguro escolar, o parceiro acumula 2 pontos na Escalada do Sucesso, podendo ainda ganhar bônus de até R$ 50 mil em dinheiro: a cada 5 mil pontos o corretor ganha R$ 5 mil em comissões extras. Alcançando 20 mil pontos garante a viagem com direito a acompanhante, mas antes de conquistar o passaporte, vai acumulando prêmios diversos.

Incentivando a atuação, a empresa está disponibilizando novos treinamentos sobre o seguro escolar, materiais de apoio sobre o tema, além de descontos de 20% nos produtos da carteira para o fechamento dos clientes. “Com o Desafio dos 100 dias, nós turbinamos a pontuação dos nossos corretores parceiros e oferecemos ainda descontos para os clientes finais, para que o corretor possa chegar ao topo mais rápido”, afirma Marcio Magnaboschi, diretor comercial da Centauro-ON.

O seguro escolar da companhia oferece segurança e assistência para acidentes ocorridos dentro das instituições de ensino, seja nos eventos promovidos, no trajeto casa-escola-casa ou opcionalmente 24 horas protegendo seus alunos e colaboradores.

“As oportunidades de negócios se baseiam em dois pilares principais. O primeiro é a blindagem patrimonial, ao proteger a escola dos riscos acidentais e possíveis acionamentos jurídicos, além do apelo comercial na preocupação com a proteção e segurança dos seus alunos. O segundo, a tranquilidade e segurança dos pais em saber que a escola possui um plano de ação para possíveis acidentes com seu filho, orienta Magnaboschi.

Com o seguro escolar, o corretor consegue conquistar o cliente em mais negócios pela percepção do serviço prestado (principalmente no alto nível das assistências). É um seguro facilitado e descomplicado, de gestão independente e baixa demanda operacional (por exemplo, movimentação direto pela escola), possibilita oportunidade de outros negócios (seguro individual aos sócios, empresarial para colaboradores etc).

Revista Apólice