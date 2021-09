Primeira empresa no mercado de capitalização no Brasil a usar meios digitais de pagamento aos sorteados, a Capemisa Capitalização põe em prática seu compromisso socioeconômico com a inclusão financeira de pessoas até então sem acesso a serviços bancários. Desde fevereiro de 2021, a companhia adota este modelo de pagamento, a partir da parceria com a fintech PicPay para o recebimento dos prêmios aos contemplados da modalidade Filantropia Premiável.

Pelo aplicativo de conta digital, os clientes que adquirem títulos de capitalização da empresa podem receber seus prêmios com mais rapidez, inclusive no mesmo dia. Segundo o diretor da companhia, Marcio Coutinho, o investimento em tecnologia traz um impacto socioeconômico, pois permitiu que pessoas até então “desbancarizadas” pudessem ter acesso a uma carteira digital.

“Criamos a oportunidade para que mais pessoas possam realizar transações e processos financeiros de forma segura. Todos temos celulares, mas muitos brasileiros ainda não possuem contas em bancos. Essas pessoas são atendidas em suas necessidades justamente pelo desenvolvimento de soluções digitais. Há um impacto importante e geração de valor para aquele que quer contribuir com projetos sociais e ter a chance de ser sorteado, mas que não tinha conta em banco para receber”, explica Coutinho.

O PicPay funciona no modelo de uma carteira digital, embasada em um software que guarda dinheiro do usuário para que ele possa sacar valores, fazer pagamentos, transferências e realizar compras além de poder fazer aplicações. Os clientes poderão receber seus prêmios em menos de 24 horas. “Utilizamos o avanço tecnológico, unimos as vantagens das carteiras digitais e da Inteligência Artificial para a satisfação dos sorteados. Hoje, 17% dos contemplados recebem no mesmo dia e 68% deles em menos de 48 horas”, avalia o diretor da companhia.

Marcio conta que, no projeto com o PicPay, desde o início, 10% dos ganhadores já optaram por esse tipo de pagamento. “A vida moderna pede soluções financeiras flexíveis. Queremos estudar e usar cada vez mais esses canais digitais porque são uma realidade. Atraímos e cativamos nosso público por atuarmos sem burocracia e com a segurança”, finaliza.

Com esses dados, a Capemisa Capitalização aposta no fato de que o uso das carteiras digitais vem ganhando a preferência da população. A tendência é que se torne mais frequente entre os consumidores por conta da comodidade de fazer transações financeiras. Atualmente, 61% dos brasileiros das classes A, B e C já aderiram ao modelo, segundo estudo da consultoria IDC.

N.F.

Revista Apólice