Na última sexta-feira, 17 de setembro, a MAG Seguros lançou a sua última campanha quadrimestral de 2021: a Arrebenta, que premiará corretores parceiros e lideranças comerciais.

Para os corretores parceiros da seguradora, a premiação da Arrebenta é a participação no congresso anual do Million Dollar Round Table (MDRT), em 2022. Esse é considerado o maior encontro mundial de corretores do mercado segurador, com a participação de profissionais de 72 países.

Esta, sem dúvida, é uma grande oportunidade para aprender e se desenvolver com os melhores do segmento financeiro mundial. O evento irá acontecer na cidade americana de Boston, conhecida como a capital da cultura americana por abrigar a universidade de Harvard e o MIT.

“Posso dizer que parte do sucesso da MAG Seguros e de muitos dos nossos corretores parceiros está associado ao aprendizado adquirido durante o MDRT. Afinal, essa é uma grande oportunidade de estar entre os melhores do mundo, ouvir palestras sobre questões inerentes ao nosso mercado e trocar boas práticas”, comenta Osmar Navarini, diretor comercial da companhia.

A campanha também irá premiar as lideranças comerciais vencedoras em suas respectivas categorias com uma vaga no maior evento internacional de líderes do ramo de seguros, investimentos e finanças: o Gama Internacional 2021, um diferencial para a carreira dos contemplados que poderão aprimorar-se em liderança.

N.F.

Revista Apólice