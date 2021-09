A Bradesco Seguros anunciou novidades no aplicativo ‘Bradesco Seguros Corretor’. Com objetivo de oferecer aos profissionais uma experiência de excelência com serviços e navegabilidade digital ainda mais dinâmica e ágil, a ferramenta foi totalmente redesenhada e agora apresenta a mesma identidade visual do Portal de Negócios, canal destinado também aos corretores, para facilitar ainda mais o uso da plataforma mobile.

Entre as novidades, estão a possibilidade de acesso à segunda via de apólices, a informações do cartão do segurado, à segunda via de boletos de pagamento, entre outros serviços existentes, além um novo layout da ferramenta que oferece mais praticidade e agilidade para a realização das atividades comerciais.

“O uso adequado da tecnologia tem se tornado um importante elo para impulsionar novos negócios e, aliado a ela, o corretor é sempre o protagonista como peça cada vez mais fundamental para a sustentabilidade do mercado segurador, atuando na relação com os clientes como consultores cada vez mais conectados”, avalia Rodrigo Herzog, superintendente executivo de operações da Bradesco Auto/RE. “E para fomentar mais negócios, a Bradesco Auto/RE segue investindo em tecnologia e pesquisa com objetivo de aprimorar a experiência dos profissionais com os serviços da companhia. Nossa missão é ajudar o corretor a conquistar mais clientes com atendimento rápido e eficaz. Essa é mais uma ação no processo contínuo de transformação digital da seguradora, sem descuidar da necessidade de um atendimento próximo e humanizado na relação entre clientes, corretores e a seguradora”, ressalta o executivo.

N.F.

