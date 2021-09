Segundo informações do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em janeiro de 2021, os usuários de planos de saúde foram surpreendidos com reajustes entre 12,21% e 49,81%. Isso aconteceu porque em 2020 as correções foram suspensas por conta da pandemia. Além disso, em julho, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou um reajuste negativo de 8,19% para os contratos individuais e familiares. Porém, mesmo com a redução, um plano de saúde no Brasil consome uma parcela alta nos gastos de uma família. Uma alternativa é buscar por serviços de saúde diferentes do plano de saúde tradicional, mas que também ofereçam assistência médica em momentos de necessidade.

A Corretora de Seguros Bancorbrás, em parceria com a Dr. Hoje, plataforma de agendamento de consultas e exames, irá oferecer assinaturas de saúde para os clientes. Segundo Luiz Carlos Gama, diretor executivo da corretora, o serviço tem como objetivo ofertar a realização de consultas e exames com médicos de qualidade a custos reduzidos. “Esta é uma forma das pessoas terem acesso de qualidade à saúde pagando valores mais baixos e assim, garantirem, o tratamento correto”, afirma.

Serão oferecidas duas opções de assinaturas para os clientes: Saúde Mais e o Saúde Total. Ambas disponibilizam para os usuários consultas por vídeo direto pelo celular ou computador: sem fila, sem espera e sem burocracia ou de forma presencial nas principais clínicas e laboratórios do país, nas especialidades de Clínica Médica, Cardiologia, Dermatologia, Ginecologia, Oftalmologia, Psicologia, Ortopedia, Nutrição, Fonoaudiologia e Fisioterapia; desconto de até 70% em exames laboratoriais e de imagem e até 30% de desconto em medicamentos; entre outros. Já na opção Total, é oferecido em mais de 40 especialidades. “O consumidor pode escolher a assinatura de acordo com as suas necessidades e que melhor se adéqua a sua realidade familiar”, aponta Luiz Carlos.

Apesar de não incluir internação, os clientes têm acesso a mais de 6.100 profissionais, aproximadamente 700 tipos de exames e cerca de 56 especialidades médicas. Para mais informações sobre os planos e valores basta acessar o site.

N.F.

Revista Apólice