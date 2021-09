A AXA no Brasil finalizou hoje uma trilha de conteúdos sobre Marketing Digital ministrada por Edney Souza, conhecido como Interney, que ofereceu a corretores parceiros dicas e aprendizados sobre como estabelecer uma presença digital forte e, ainda, como utilizar a jornada do funil de vendas para atrair e fidelizar clientes. A ação é parte dos benefícios do Clube de Experiências AXA, programa de relacionamento da companhia, e inaugura o calendário de atividades para comemoração do Mês do corretor.

“Nosso objetivo é, cada vez mais, oferecer conteúdos que vão além dos seguros e dos produtos, contribuindo para o desenvolvimento profissional do corretor e para o crescimento dos seus negócios. A escolha do Edney para estes encontros foi, justamente, porque a aplicação do marketing digital e a presença ativa nas redes sociais tem sido uma das principais demandas do mercado, e o corretor pode explorar muitas possibilidades e ferramentas” comenta Danielle Titton Fagaraz, superintendente de Marketing e Estratégico e Planejamento Comercial P&C da AXA no Brasil. A executiva conta ainda que os participantes do evento serão os primeiros a receber, com exclusividade, um e-book sobre Jornada Digital para Corretores, que, em outubro, também será disponibilizado para todos os demais interessados.

Durante a trilha, os convidados puderam aprimorar a aplicação do marketing digital no dia a dia dos negócios, sempre com uma cultura de foco no cliente, analisando conceitos como proposta de valor, storytelling (técnica de contar histórias atrativas), a importância das etapas de conversão e retenção e, ainda, o conceito de experiência do cliente.

N.F.

