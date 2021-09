Entre os dias 13 e 23 de setembro acontece o FuTeCH Summit, evento online gratuito que une Futuro, Tecnologia, Humanidade e Criatividade. O encontro conta com o patrocínio da seguradora AXA no Brasil, que reforça seu posicionamento no mercado em favor da diversidade e do investimento em tecnologia, sem perder o fator humano.

Na ocasião, a empresa apoiará a trilha “Prática de Negócios”, com palestrantes de peso como Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, que fortalece os pilares da empresa em incentivar cada vez a equidade no mercado de seguros. Já o Edney Interney, diretor acadêmico da Digital House, preparou um conteúdo inédito sobre inovação na prática para empresas de todos os tamanhos. Maternidade no mundo profissional, comunicação interna e a digitalização do trabalho também fazem parte dos conteúdos.

“Compreendemos que a pandemia acelerou a transformação digital e estamos em um momento de consolidar, ainda mais, a união da tecnologia com o atendimento humanizado. Eventos como o FuTeCH são fundamentais para manter o mercado atualizado com as novas tendências e criar debates importantes para profissionais e empresas”, comenta Danielle Titton Fagaraz, Superintendente de Marketing Estratégico e Planejamento Comercial P&C da AXA no Brasil.

Voltados aos profissionais de tecnologia, inovação, comunicação e empreendedorismo, os encontros acontecem em três formatos: palestras com duração de 30 minutos; Estudo de Caso, em que empresas apresentarão um problema real x soluções; e, por fim, painéis de debates com especialistas. Além das palestras, haverá canais de áudio e texto em diversas salas, que permitem networking para divulgação de LinkedIn e sala para o palestrante interagir com os participantes.

N.F.

