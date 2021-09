Pelo menos 98,31% dos cadastros de pessoas físicas e 94,55% dos cadastros de pessoas jurídicas no Sistema de Registros de Corretores estão atualizados. Os dados fazem parte do serviço de estatísticas disponível no Sistema e confirmam a prontidão e a colaboração dos corretores com o processo de atualização. A medida é importante para fortalecer ainda mais a segurança do corretor, das empresas e de seus clientes, que podem contar com profissionais capacitados e registrados na Autarquia e que operam sem pendências em outros órgãos, como a Receita Federal.

A Susep reitera a relevância do corretor de seguros atualizar o seu cadastro toda vez que houver alteração das suas informações, conforme o Manual de Orientação do Sistema de Registro de Corretores, principalmente em seu endereço eletrônico. O Sistema de Registro de Corretores verifica automaticamente a ocorrência de eventual inconsistência ou pendência no cadastro do corretor de seguros, por meio do cruzamento de dados com outras bases oficiais. A autarquia mantém área exclusiva para orientação dos corretores em seu site e segue à disposição para esclarecer qualquer questão dos profissionais. Contate [email protected]

Fique atento ao prazo

As pendências abaixo ensejam suspensão do registro a partir do dia 13 de outubro. A entidade solicita que todos os corretores verifiquem suas pendências e façam as atualizações. Veja no quadro as medidas indicadas para cada situação:

Situação do cadastro O que fazer Cadastro diferente de ativo na Receita Federal do Brasil – RFB É necessário solucionar a situação junto à Receita Federal Empresa não encontrada na RFB e contrato social não enviado É necessário solucionar a situação junto à Receita Federal Empresa não tem o CNAE de corretora e o contrato social não foi enviado É necessário solucionar a situação junto à Receita Federal Número dos documentos diferente dos cadastrados Entre no Sistema de Registro de Corretores e confirme os dados cadastrados com o número do documento anexado A imagem nos documentos não possui rostos (pendência no cadastro da selfie) Siga as dicas do tutorial e cadastre sua selfie: https://www.youtube.com/watch?v=ok-foT6KxDI

