A Argo Seguros registrou crescimento de 25% nos primeiros seis meses deste ano, em comparação com igual período do ano passado. De acordo com dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), a multinacional norte-americana alcançou R$ 215,68 milhões de prêmio emitido.

O desempenho, que consolida a companhia entre as 15 principais seguradoras do Brasil, foi também o melhor já registrado em um primeiro semestre pela seguradora. “Nesse ritmo de expansão, o plano de atingir R$ 412 milhões de prêmio emitido em 2021 está no caminho para ser realizado, o que seria mais um recorde em nossa história”, comemora Rafael Fragnan, Chief Risk Officer.

Entre as carteiras da Argo que mais cresceram nesse período e que contribuíram decisivamente para este resultado estão Transporte Nacional, com expansão de 71,9%; Transporte Internacional, com crescimento de 32%; e E&O, com elevação de 16,1% na comparação com o primeiro semestre de 2020.

“Acredito que boa parte deste sucesso se deve aos investimentos que regularmente fazemos em tecnologia e inovação, à qualidade de toda nossa equipe, além é claro, da nossa política em desenvolver produtos exclusivos, que atendam demandas pontuais de nossos corretores, assessorias, parceiros e segurados”, concluiu Fragnan.

