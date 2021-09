Com o aquecimento do mercado de insurtechs, a Flix recebeu recentemente seu primeiro investimento de R$5 milhões da gestora de venture capital Domo Invest. Visando ampliar sua atuação no segmento com nova estratégia comercial em uma iniciativa de Affinity Digital, a empresa lançou a Flix2Business, uma plataforma B2B2C que disponibiliza os produtos da Flix principalmente para os novos canais de distribuição do país, como fintechs, marketplaces e superapps. Como resultado, a insurtech projeta um crescimento entre 15 e 20 vezes em apenas um ano, chegando a marca aproximada de 200 mil segurados.

Com a nova solução, o objetivo é ter uma nova frente para distribuição do seu produto, impactando um novo mercado emergente de distribuição, como empresas tecnológicas, e também os canais mais tradicionais como os corretores de seguros, por exemplo. “Com a Flix2Business possibilitamos que nossos parceiros ampliem seu portfólio e tenham acesso a um produto inovador, com alta rentabilidade, índice de fidelização e recorrência. Além disso, promovemos aos seus clientes soluções para problemas corriqueiros do ambiente residencial por intermédio das assistências. É uma solução simples e economicamente interessante para eles”, explica Felipe Barranco, CEO da organização.

Atualmente, a empresa já possui cerca de 30 canais de distribuição parceiras, onde a operação consegue chegar a cinco milhões de possíveis segurados da base ativa para trabalhar. Hoje, a Flix atende 20 mil segurados com um produto personalizado em um modelo de mensalidade recorrente sem carência e sem multas, gerando mais autonomia do cliente e menos burocracia nos processos. As ofertas exploram desde as proteções mais tradicionais, como raio, incêndio e explosão, até coberturas financeiras, assistências emergenciais e serviços exclusivos. Com a plataforma Flix2Business, os parceiros poderão oferecer essas mesmas vantagens a sua base de clientes e ainda usufruir das assistências oferecidas pela própria insurtech.

No Brasil, cerca de 86% dos domicílios não possuem seguro residencial. Mirando a oportunidade de preencher esta lacuna do mercado, a Flix surgiu no final de 2020 com o propósito de democratizar o acesso das pessoas aos produtos de seguros e utilização de assistências residenciais, visando transformar a relação delas com seu patrimônio e trazendo uma nova perspectiva sobre proteção imobiliária, proporcionando simplicidade, facilidade e flexibilização dos serviços. “Queremos seguir desenvolvendo ainda mais nossos produtos, trazendo novidades que acompanhem as novas rotinas e olhem com atenção para todo o contexto de vivência em uma casa. E isso vai além dos problemas estruturais”, finaliza Barranco.

A plataforma Flix2Business já está disponível e pode ser acessada pelo link.

N.F.

Revista Apólice