Diante dos desafios impostos pela pandemia, a Amil inovou nas ações de treinamento para corretores, se utilizando da tecnologia para manter a conexão e o engajamento. Só em 2021, a Universidade de Vendas da operadora já treinou mais de 30 mil corretores online, dez vezes mais que no ano passado. E, neste mês, de 21 a 23 de setembro, a companhia realizará a 3ª edição do Quiz Show Amil, evento que consiste em uma competição de perguntas, com o objetivo de ampliar o conhecimento de corretores, supervisores e equipes administrativas de corretoras selecionadas sobre produtos médicos e odontológicos da empresa.

O evento, que reproduz um programa de auditório, será realizado em uma plataforma digital exclusiva e será conduzido pelo apresentador de televisão Ciro Bottini, conhecido por sua habilidade na área de vendas, e pelo locutor Lucas Lombardi. Para essa edição, o evento também contará com a participação do Robson Bailarino, comediante e imitador, que irá tornar a competição ainda mais divertida. Ao todo, 71 corretoras de todo o país disputarão a etapa regional. Dessas, 7 finalistas competirão a etapa Nacional, que será realizada em Novembro. Entre os mais de 200 prêmios estão dispositivos eletrônicos portáteis que facilitam o dia a dia do corretor, como fone de ouvido sem fio, caixa de som e carregador, até itens domésticos como Chromecast e robô aspirador, que têm se tornado desejo de consumo principalmente durante a pandemia.

“Na Amil, trabalhamos para que os corretores tenham cada vez mais uma atuação diferenciada. Além de eventos como o Quiz Show, este ano remodelamos nossa Universidade de Vendas com treinamentos mais interativos, gamificados e tecnologia de ponta. Cada sala de aula recebe cerca de 300 a 400 alunos, abordando temas sugeridos pelos corretores, como técnica de vendas, marketing digital e gestão financeira. Esse investimento em treinamento ajuda os corretores a terem mais domínio sobre o produto, consequentemente influenciando positivamente a taxa de conversão de vendas”, comenta Carolina Lorenzatto, diretora Comercial e de Produtos da empresa.

Além dos treinamentos contínuos, a Amil investe também no relacionamento com o público corretor. Este ano, a operadora já realizou 9 webinars de lançamento de produtos para esse público, alcançando mais de 3 mil profissionais de vendas. Outro evento de sucesso foi o Arraiá Amil, promovido em julho, que contou com o show virtual da banda Falamansa. “Temos intensificado o relacionamento com o canal especialmente nos últimos três anos, e a pandemia não mudou esse cenário. Temos tido ótimos resultados de engajamento das corretoras, mesmo virtualmente. E não para por aí. Em outubro iremos celebrar o Dia do Corretor e logo mais vamos anunciar os detalhes desse evento que oferecerá ainda mais entretenimento aos nossos parceiros”, conclui Luiz Periard, diretor de Marketing.

N.F.

Revista Apólice