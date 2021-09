A Alper Consultoria em Seguros acaba de anunciar a compra da corretora de resseguros do C6 Bank, a C6 Re, e lançou a Alper Re, ampliando o modelo de negócio com a nova divisão de resseguros. Com a aquisição, a consultoria passa a ter um portfólio completo de serviços, entregando totalidade em soluções para seguros e resseguros. A C6 Re administra uma carteira de R$ 90 milhões em prêmios de resseguros.

De acordo com o CEO da Alper, Marcos Couto, a aquisição é muito relevante pois, além de trazer uma vantagem competitiva, coloca a companhia em um novo patamar. “Essa operação é muito importante para nós porque ela completa o nosso rol de seguros e resseguros corporativos, dá acesso ao mercado internacional para que possamos realizar todos os tipos de operações e permite levar aos nossos clientes e parceiros o que há de mais inovador em produtos e serviços”, afirma Couto. “Esse era um dos pilares faltantes na nossa operação, que agora completa a lacuna de forma robusta, trazendo capacidade e soluções”.

Junto com a nova unidade de negócios, chega para comandar a divisão Eduardo Toledo. O executivo, com mais de 30 anos de experiência no mercado de seguros e resseguros, tem passagens pela JLT como VP Commercial & head of Specie e head da JLT Aerospace, e pela THB como managing director e na SOM.US como diretor presidente. Ele também é o atual presidente da ABECOR (Associação Brasileira das Empresas de Corretagem de Resseguros) e Coordenador da Cátedra de Resseguros da ANSP (Academia Nacional de Seguros e Previdência).

Além do desafio de comandar a nova divisão de Resseguros, ele também será responsável pela área de Specialty Insurance Products, voltada para atendimento de segmentos como Global de Bancos, Aeronáutico, Obras de Arte, Joalherias, Transporte de Valores, Embarcações, entre outros.

“A ferramenta do resseguro é fundamental para dar capacidade ao mercado segurador, bem como trazer produtos inovadores que atendam as demandas específicas de nossos clientes e parceiros. Ao unir esses dois mercados, temos a ampliação de ofertas de produtos e a sinergia perfeita para negociarmos melhores termos e condições disponíveis no mercado nacional e internacional”, afirma Toledo.

Esta é a terceira aquisição realizada pela Alper em 2021. Além disso, a empresa realizou uma captação de R$ 110 milhões no final de março. “Seguiremos mantendo a estratégia de consolidar esse mercado que é bastante fragmentado”, afirma Couto.

N.F.

