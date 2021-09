A Allianz acabou de disponibilizar um seguro de moto mais abrangente em aceitação e coberturas. A companhia protege motocicletas de baixa e alta cilindradas, com até 10 anos de uso, particular e comercial. Essa última com condutores indeterminados. Além das coberturas básicas (lanternas, faróis e retrovisores) há as adicionais, que contemplam acessórios (capacetes, jaquetas e luvas).

“Com a aquisição de operações de Automóvel e Massificados, lideramos o ramo de Moto. Assim, tivemos acesso a mais dados, o que nos possibilitou lançar um produto mais completo e competitivo, que atenda a diferentes versões de motocicletas e esteja em linha com o contexto econômico atual”, afirma David Beatham, diretor de Automóvel, Massificados e Vida da seguradora.

De acordo com dados divulgados pela Fenabrave, o setor de duas rodas cresceu 47,7% no primeiro semestre de 2021, em relação a 2020. O aumento representa 517,3 mil unidades comercializadas. Segundo a entidade, essa indústria deve encerrar 2021 com alta de 16,2%, sobre o ano passado. Portanto, cerca de 1,06 milhão de motocicletas vendidas. “Na Allianz, acompanhamos de perto o aquecimento desse mercado. Para manter a nossa participação no segmento e continuar alavancando negócios, fizemos diversos movimentos. Entre os principais estão a liberação de mais de 200 modelos para compor a nossa carteira e a indenização com até 110% da tabela FIPE para determinados tipos de seguro”, comenta Beatham.

A simplicidade e conectividade, outras duas demandas dos parceiros de negócios e dos consumidores, também são atributos do produto. “Para ter acesso a uma cotação, basta o canal de vendas preencher cinco perguntas, com informações do segurado e de sua motocicleta. Cada cotação, independentemente da categoria, gera seis possibilidades de ofertas, sendo a mais básica de Responsabilidade Civil Facultativa, ou RCF, voltada exclusivamente a terceiros”, explica Carla Oliveira, diretora de Automóvel da companhia. O prêmio pode ser parcelado em até 4x, sem juros, no boleto, e em até 10x, sem juros, no débito em conta ou cartão de crédito.

O segurado ainda tem à disposição duas opções de franquias: normal e reduzida; dois planos de assistência 24 horas, com guincho de 200 km ou quilometragem livre, outros 16 serviços, extensão de perímetro no Mercosul e Chile e até assistências residenciais. O produto conta ainda com Carta Verde automático para CEPs de pernoite na região Sul ou Mato Grosso do Sul, nos pacotes Essencial, Básico e Ampliado, e para CEPs de qualquer parte do Brasil, nos pacotes Máster e Exclusivo.

