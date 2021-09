A Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), seguradora corporativa do Grupo Allianz, anuncia a chegada de dois novos subscritores sênior para a área de Financial Lines. Segundo Nuno Antunes, Managing Director Ibero/Latam da companhia, essas contratações fazem parte da entrega da região para a estratégia global da AGCS com os objetivos de acompanhar o crescimento da linha e manter a qualidade dos serviços aos clientes.

Com mais de 10 anos no mercado financeiro e de seguros, Paulo Damo atuou em grandes bancos e seguradoras. Como parte da equipe brasileira da AGCS, será o responsável pela operação MLF para América Latina com o objetivo de apoiar e impulsionar as iniciativas de crescimento nos negócios de Linhas Financeiras como D&O, FIPI, FI Crime, IMI e PTL. Paulo chega com o desafio de aumentar o apoio a segmentos-alvo como Gestores de Ativos, Fundos de Pensão, Cooperativas de Crédito, Seguradoras e Bancos de Grande e Médio Porte.

Com passagens pela AIG, Liberty e Aon, Rafael Romero chega à Madrid para trabalhar em estreita colaboração com clientes e corretores com o objetivo de desenvolver soluções personalizadas e novos relacionamentos na região Ibérica. Ele irá focar no segmento MLC, apoiando a estratégia regional de crescimento da companhia.

“Estamos muito felizes com a chegada dos dois especialistas e acreditamos que eles nos apoiarão no desafio de ampliar nossa carteira na região Ibero/Latam no segmento de Linhas Financeiras. Esse é um importante mercado para a AGCS e devemos anunciar novas contratações ainda esse ano” finaliza Antunes.

