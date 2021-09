Amanhã, dia 1º de outubro, é comemorado o Dia Mundial do Idoso. A Affinity Seguro Viagem vai celebrar a data lançando um novo plano focado apenas nos passageiros com idades entre 65 e 85 anos. O “Affinity Sênior” pode ser comercializado por agentes e corretores com três diferentes coberturas: US$60 mil, US$80 mil ou US$100 mil.

“Ao longo dos anos, todos os levantamentos que produzimos apontaram a alta demanda vinda dos viajantes acima de 65 anos. Esse é um público que antes da pandemia viajava com bastante frequência. Agora, a maioria deles já está com sua imunização finalizada, muitos tomando a terceira dose da vacina, e retomando os planos de férias”, avalia o diretor geral da companhia, José Carlos Menezes.

E para estimular as contratações do plano, a empresa decidiu ir além do lançamento, oferecendo 30% de desconto neste primeiro momento. “Sabemos que agora, mais do que nunca, os idosos não vão abrir mão de viajar estando protegidos por um seguro completo. É isso que nós temos, conseguimos garantir qualidade e um preço imbatível”, explica Menezes.

Atualmente, viagens dentro do Brasil representam 55% dos planos contratados na Affinity. A América Latina é a região escolhida por 13%, Estados Unidos e Canadá somam 9%, Europa 9% e os demais países do globo 14%. Quando comparados os meses de abril, maio e junho de 2021, com o mesmo período de 2020, o crescimento nas vendas de planos da empresa chega a 1.600%.

N.F.

Revista Apólice