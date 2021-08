A Zurich acabou de lançar sua plataforma online de Riscos de Engenharia, o Zurich Construção. Destinada aos corretores, a plataforma tem foco em diferentes tipos de riscos no segmento de construção civil e está disponível dentro do Portal de Riscos de Engenharia da seguradora.

A nova ferramenta possibilita a realização de cotações, além de emissões de certificados e boletos, atendendo às necessidades de empresas da construção civil. De acordo com o superintendente de Linhas de Engenharia da companhia, Fabio Silva, o principal diferencial da plataforma é a possibilidade de os corretores cotarem, de forma simples e ágil, os mais diversos tipos de riscos, como obras de saneamento básico, rodovias, ferrovias etc., não se limitando apenas aos riscos de construções verticais (Grupo I, como é conhecido no mercado).

Com o lançamento do Zurich Construção, a empresa amplia seu leque de produtos com contratação simplificada no segmento de seguros corporativos. “Foi com foco na melhor experiência dos usuários que criamos esse canal, a fim de oferecer um atendimento por um meio digital ágil e descomplicado, que agregue valor”, finaliza Silva.

