A Wiz Soluções obteve lucro líquido ajustado de R$ 84,6 milhões no 2º trimestre de 2021. O desempenho ratifica a sequência bem-sucedida da estratégia de diversificação de receitas para a perenidade do negócio.

O lucro líquido ajustado da gestora de canais de distribuição de seguros e produtos financeiros foi 66,8% maior neste 2T21 do que o alcançado no mesmo período do ano anterior. Com destaque para a performance no modelo bancassurance com a BMG Corretora, a expansão do crédito especialmente em consórcios e a ampliação dos canais de vendas.

“Nossos resultados evidenciam o fortalecimento da cultura corporativa e do planejamento sólido do negócio. No 2º trimestre, selamos acordo com o Banco de Brasília, um dos que mais crescem no País, principalmente em função do Nação BRB Fla, o banco digital que atingiu recentemente a marca de 1,5 milhão de clientes. Agora partimos com o BRB para a criação de uma joint venture e teremos 20 anos para comercializar produtos”, afirma o CEO da companhia, Heverton Peixoto.

Com 48 anos completados no mês passado, a Wiz tem levado inteligência e inovação, sobretudo, para instituições financeiras, grupos concessionários de automóveis e imobiliárias, entre outros, nos quais seguros e crédito são produtos acessórios ao core business. Dessa forma, a Companhia atingiu R$ 244,8 milhões de Receita Bruta, no 2T21. Isso representa um crescimento de 44,5% em relação ao realizado no mesmo intervalo de avaliação do ano passado.

Seja com tecnologia e digitalização, captura de dados e interesses, capilaridade da força de vendas, abordagens omnichannel, ações de comunicação e fidelização de clientes, a empresa chegou ao EBTIDA ajustado de R$ 109,5 milhões, um aumento de 43,8% no ciclo de análise.

A parceria com a BMG Corretora trouxe grande contribuição para o resultado da companhia no 2T21. Após o período de operacionalização e, agora com a estratégia implementada, o resultado foi de R$ 59,5 milhões em Receita Bruta, o que corresponde a 24,3% do total registrado pela organização no período em questão.

O resultado da operação que atua nos canais do Banco Bmg foi alavancado pelas vendas do seguro de vida, que cresceram 400%, e prestamista.

A Wiz Parceiros alcançou R$ 1,6 bilhão com a comercialização de consórcios durante o 2T21. O montante representa 11,4% a mais do que nos mesmos três meses do ano anterior.

A empresa fechou nos últimos meses acordos com grandes instituições financeiras. Em maio, foi anunciado o contrato com o Santander para a oferta de consórcios, cuja operação recém-iniciada adicionou R$ 100 mil à Receita Bruta da companhia no 2T21. No mês passado, houve ampliação do vínculo com o Itaú Unibanco, agora para a comercialização de financiamento imobiliário. Ainda em julho, o pacto com o Banco do Brasil para a venda de consórcios veio à tona.

As investidas comprovam a evolução da unidade de negócio da empresa, cuja rede credenciada comercial conta com 17 mil pontos de vendas em todo o Brasil (eram 1 mil a menos no 1T21). No ano passado, a organização atingiu R$ 5,6 bilhões na venda de consórcios, o que representa 8% do market share no País.

A Wiz Conseg também apresentou participação em crescimento, na medida em que amplia a atuação e o portfólio. A unidade de negócio focada na distribuição de seguros e produtos financeiros para o segmento de concessionárias de veículos obteve R$ 2,2 milhões de Receita Bruta no 2T21, crescimento de 65,2% em relação ao 2T20. O resultado foi impulsionado pela receita do produto Prestamista, que já representa 58,9% dos ganhos da operação.

A parceria da Wiz com o Inter, por meio da Inter Seguros, completou dois anos em maio. Os resultados seguem em expansão: são 532 mil clientes em carteira, um aumento de 342,5% em relação ao 2T20.

O aplicativo do Inter conta com 17 produtos de seguridade totalmente digitais, levando comodidade, praticidade e agilidade aos públicos de interesse. Com isso, ao longo do 2T21, a operação adicionou R$ 5,9 milhões aos cofres da gestora de canais de distribuição de seguros e crédito.

N.F.

Revista Apólice