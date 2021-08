A convite do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Wiz Corporate participou da 53ª Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Cacau e Sistemas Agroflorestais, neste início de manhã (26/08), em vídeo conferência restrita a convidados.

Júlia Guerra, diretora comercial de Agronegócios, Alimentos e Bebidas, Papel e Celulose da Wiz Corporate, unidade de negócio da Wiz Soluções (WIZS3), apresentou detalhes do seguro paramétrico para representantes de cerca de 25 entidades da cadeia produtiva do cacau.

“Estou muito satisfeita com a receptividade e o interesse em relação ao produto. Temos de oferecer seguros que realmente façam sentido aos produtores e assim levar uma contribuição ainda mais efetiva para o agronegócio”, afirma Júlia.

Em uma operação inédita, o seguro paramétrico será usado pela primeira vez para mitigar os impactos das mudanças do clima na produção de cacau no sul da Bahia, mas seus benefícios podem ser replicados para outras regiões e plantios do País. Seu cálculo toma por base indicadores de risco, mediante informações de estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

N.F.

Revista Apólice