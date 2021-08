A Wiz Corporate passa a ser uma partnership a partir de agosto de 2021. A estrutura societária dá oportunidade aos colaboradores de receberem bônus, comprar ações e serem sócios da holding dedicada à oferta de seguros e produtos financeiros, caso atinjam alta performance em indicadores de desempenho.

A decisão estratégica visa unificar duas empresas do grupo, a Wiz Corporate, que atuava no canal bancassurance com foco no segmento B2B, e a Wiz Partners, uma subsidiária criada no último ano e que já atuava no modelo partnership.

A companhia decidiu por unificar as duas empresas tendo como foco a atuação comercial conjunta e com a mesma estratégia e diretriz. Esse movimento também visa especialmente à retenção dos talentos com visão de longo prazo e o crescimento sustentável dos negócios. Ela está amparada no sucesso do modelo partnership em grandes organizações, com ações listadas em bolsas de valores, em diversos segmentos da economia no mundo.

“A participação societária desperta maior sentimento de dono. Os laços de confiança ficam mais firmes a partir da transparência na divulgação e acesso aos dados mais estratégicos. Agrega-se senso de responsabilidade, poder, legitimidade e agilidade nas tomadas de decisões”, explica o diretor-executivo da empresa, Anderson Romani.

Para a mudança, a companhia fez estudos sobre contexto operacional, modelo de cultura, clima organizacional, perfil dos colaboradores e movimentos do mercado. Romani explica que o modelo partnership exige foco no desenvolvimento das pessoas, pois com ele há um processo contínuo de combinação entre autonomia e maturidade ou “liberdade com responsabilidade”, a partir de metas e objetivos bem definidos.

“Esse modelo leva as pessoas a pensar em uma promoção com mais afinco, a buscar um lugar como diretor e acionista. Ele estimula o sentimento de crescimento, a iniciativa de provar o valor e conquistar algo maior, por meritocracia. Essa transformação está sendo muito positiva ‘dentro de casa’ e certamente resultará em melhores condições também de atendimento aos clientes”, complementa a diretora técnica de Operações e Estruturação da organização, Stephanie Zalcman.

Cerca de 30 profissionais vão atuar no novo regime. “Acreditamos que o modelo partnership está em linha com os anseios e os planos dos colaboradores aos acionistas. Queremos ver e multiplicar paixão e senso de dono, pois assim teremos mais inteligência, inovação e sobretudo dedicação e desenvolvimento das pessoas e dos negócios”, ressalta o CEO da Wiz Soluções, Heverton Peixoto.

N.F.

