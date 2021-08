A Willis Towers Watson passa a atuar como co-corretora parceira da corretora própria da Caixa Seguridade na distribuição de seguros para grandes riscos e corporate. A parceria será concretizada até o final deste mês de agosto, prazo para finalização da integração dos sistemas. A companhia já trabalha na implantação de uma plataforma tecnológica, que irá fornecer uma maior acessibilidade e transparência no ato da contratação e cotação dos produtos da seguradora.

Segundo a Líder de Worksite e SME da corretora, Raquel Silva, a atuação terá como foco empresas dos mais variados portes, com destaque para as PME’s (pequenas e médias) que juntas somam mais de dois milhões de CNPJs.

“Os investimentos em inovação que estão sendo realizados vão de acordo com nosso objetivo de democratizar e desmistificar cada vez mais os produtos de seguros para os empreendedores, empresários e tomadores de decisão das companhias brasileiras”, afirma. A ferramenta da Willis Towers Watson unifica em um só lugar todo o fluxo de atendimento ao cliente, desde a cotação até a gestão do sinistro, sendo uma solução mais ágil para identificar as reais necessidades de cada negócio.

Ao todo serão comercializados cerca de 60 produtos como o seguro property, garantia, engenharia e agronegócios. A Caixa Seguridade é o terceiro maior grupo segurador do país, com 13,9% de market share, e líder na emissão de prêmios dos seguros habitacional, residencial e prestamista, de acordo com dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados). A companhia busca este ano potencializar a atuação em alguns segmentos essenciais para o desenvolvimento econômico do país, como o de agronegócio.

