A Tokio Marine demonstrou a força e a resiliência de sua atuação no Brasil com os resultados positivos alcançados no primeiro semestre de 2021. Entre janeiro e junho, a companhia registrou R$ 3,54 bilhões em Prêmios Emitidos, ante R$ 3,08 bilhões do mesmo período de 2020, o que representa um crescimento de 14,8%.

Além do destaque para o crescimento da seguradora, outro importante marco do semestre foi a evolução do mercado no qual a empresa atua (sem Saúde, Previdência e Capitalização), que apresentou aumento de 16%, reforçando que a indústria de seguros está reagindo bem aos efeitos da crise provocada pela pandemia de Covid-19.

Assim como em 2020, quando o segmento de Produtos Pessoa Jurídica da companhia teve um desempenho histórico, com uma produção de R$ 2 bilhões, nos seis primeiros meses deste ano a carteira novamente apresentou resultados bastante expressivos. Neste período, os produtos de Responsabilidades – Total, por exemplo, cresceram 227,5%.

Esta atuação levou a Tokio Marine a alcançar, em junho, a liderança no mercado brasileiro em Linhas Financeiras, que reúnem os produtos D&O, E&O e Cyber. Outros números bastante relevantes foram os de Riscos Nomeados, que cresceram 84,5%; e Transportes, 61,5%, com destaques para o Transporte Nacional e o RCT.

“O balanço do primeiro semestre de 2021 consolida a seguradora como uma companhia multiprodutos que se mantém firme em seu compromisso de prover as melhores soluções em seguros para a manutenção das atividades das empresas e a proteção das pessoas no País”, destaca o diretor de Finanças e Administração, Daniel Dibe.

No segmento de Produtos Massificados, mesmo em um cenário marcado pela forte concorrência e pelos efeitos da crise sanitária, a empresa manteve a estratégia e também registrou desempenhos relevantes no primeiro semestre. A carteira de Automóvel (sem Garantia Estendida Auto) cresceu 3,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Os demais produtos da carteira também tiveram resultados positivos, como Fiança Locatícia, com crescimento de 42,3%; Residencial, 17,5%; e Condomínio, 10,9%.

A performance da Tokio Marine no semestre foi sustentada pelo suporte de TI, com a ampliação da oferta de canais e recursos digitais, como a realização de vistorias e inspeções remotas, com o objetivo de proporcionar melhor experiência aos parceiros de negócios e consumidores e, sobretudo, maior segurança diante da necessidade de isolamento social.

“Para atender às exigências dos clientes por comodidade, rapidez e segurança, e garantir novos negócios aos corretores e assessorias, a companhia lançou, em junho, uma nova etapa da Vistoria Digital de Sinistros, com um sistema ainda mais ágil e automatizado. Outra iniciativa para agregar valor à experiência dos nossos públicos foi a inclusão do PIX como mais uma opção de pagamento”, destaca Dibe.

A empresa ainda manteve seu relevante papel quanto à responsabilidade social. Em mais uma demonstração de seu compromisso com a sociedade, a companhia contribuiu para a inauguração da nova ala da UTI Pediátrica do Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, realizada em fevereiro.

Diante do balanço do semestre, a seguradora mantém as perspectivas positivas quanto ao resultado de 2021. “Seguimos com bastante otimismo em relação ao comportamento do mercado de seguros como um todo. Temos muita confiança de que podemos manter esse crescimento de dois dígitos e contribuir para a recuperação econômica”, finaliza Dibe.

N.F.

Revista Apólice