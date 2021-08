A THB Brasil acabou de mudar de escritório em São Paulo marcando uma nova fase em sua trajetória, dando continuidade para os projetos de expansão.

Com o objetivo de ampliar o espaço e dar mais conforto aos colaboradores, a corretora optou por um escritório com conceito flexível e sinérgico, em que os colaboradores podem alterar suas estações de trabalho, possibilitando maior integração entre os times. “Com a necessidade de expandir os negócios e consequentemente as equipes, entendemos que havia demanda para um escritório maior e com mais integração entre todos, o resultado foi muito satisfatório e estamos felizes em poder receber aos poucos nosso time de volta”, diz Eduardo Lucena, CEO da empresa.

A corretora espera que o novo ambiente potencialize a união entre os funcionários, melhore a produtividade e o clima interno. Atualmente, devido à pandemia, muitos dos colaboradores ainda estão em home office, mas aos poucos, seguindo os protocolos de segurança, vão voltando ao escritório. Além das estações open space, o novo escritório traz também local para refeições, salas de descanso com sofás e decoração moderna e um espaço para eventos.

“O novo ambiente certamente agradará aos colaboradores, já que mesmo sendo mais amplo, permite interação entre todas as áreas, algo que traz inúmeros benefícios”, conclui Felipe Moura, presidente da THB Brasil.

N.F.

Revista Apólice