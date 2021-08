A Seguros Sura lançou uma plataforma digital desenvolvida para facilitar e agilizar o processo de gestão de apólices vigentes do Carta Azul, o Seguro de Responsabilidade Civil para Transporte Rodoviário em Viagem Internacional – Danos a Terceiros.

O novo sistema acelera a emissão online dos certificados, melhora os métodos de cobrança, realiza a conversão de cambio na hora, reduz o fluxo operacional interno e, principalmente, permite que eventuais sinistros sejam validados mais rapidamente pelos parceiros no Mercosul, trazendo mais agilidade aos atendimentos.

“Queremos facilitar caminhos e otimizar o tempo dos nossos parceiros dando a eles mais autonomia, controle e agilidade em seus processos, desde a emissão dos certificados até o pagamento”, diz Amilcar Spencer, diretor de Transportes da empresa.

Novidade do Carta Azul, companhia é a seguradora com a ferramenta mais moderna disponível no mercado de Seguros de Transporte, permitindo dessa forma uma operação mais fluida e de confiança, um dos grandes pilares da companhia. “Além de inédita, a solução diferencia o nosso negócio dos demais disponíveis no mercado e com isso acreditamos no aumento de novas contratações de seguros e fidelizações de parceiros e clientes”, comenta Spencer.

Além da facilidade para a gestão e emissão dos certificados, a plataforma oferece benefícios exclusivos como a contratação de frotas sendo pago apenas o que está coberto, sem prejuízo e em parcelas mensais; contratação avulsa com cobrança individual ou unificada e com câmbio da data de aquisição; e arrecadação de prêmio e produção de forma mais rápida e automatizada.

Ainda de acordo com o executivo, todos os segurados da Sura contam com a expertise de ser uma Empresa Multilatina ao contratar o seguro Carta Azul, um seguro destinado a pessoas jurídicas que garante a cobertura sobre danos materiais ou corporais causados a terceiros pelo veículo transportador ou pela carga transportada em todos os países da América do Sul.

“Como gestores de tendências e riscos, na companhia estudamos e analisamos o mercado para modernizar e adequar nossas soluções, suprindo as reais necessidades de logística com diversas coberturas complementares que capacitam os nossos clientes durante toda a jornada”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice